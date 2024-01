Universidad de Chile cuenta las horas para su segundo amistoso de pretemporada, el Clásico Universitario contra Universidad Católica en Coquimbo. En la previa del duelo, el arquero Gabriel Castellón se refirió a las críticas recibidas de parte de Johnny Herrera hace unas semanas.

“Las críticas siempre van a existir y soy reacio a verlas, yo sólo me enfoco en lo que debo hacer. Sí tomo las críticas que vienen de las personas que están en mi día a día, porque sé que me desean lo mejor”, dijo Castellón a La Tercera.

El meta agregó que “no considero que fueran una falta de respeto, porque todos tenemos derecho a una opinión. Todos tenemos opiniones distintas, y mientras no sea una agresión, respeto ese derecho”.

Cabe recordar que hace unos días Herrera manifestó que “querían en reemplazo de Campos a uno que está en Racing, Gabriel Arias, y que no tiene nada que ver con la U. Y ahora viene Castellón que es muy inferior a Campos como arquero”.

Cosas del destino, Castellón eligió ocupar la camiseta 25 del Chuncho, la misma que utilizó Johnny Herrera en Universidad de Chile y que heredó después Cristóbal Campos.

Su presente y futuro en la U

Por otro lado, el ex Santiago Wanderers manifestó que “tomé la decisión de venir a Universidad de Chile para aspirar a cosas, objetivos y desafíos nuevos. Cuando veía que a la U no le iba bien, pensaba en qué podía aportarle para que pueda mejorar. Siento que hoy puedo entregar mi granito de arena para que la U vuelva a pelear arriba”.

Además, se le consultó si es un plus llegar junto con el entrenador Gustavo Álvarez en condición de vigentes campeones con Huachipato. “Siento que no es una ventaja haber trabajado con él, porque se me va a exigir mucho más por conocerlo. Tengo que hacer mucho más y la exigencia siempre será mayor”, expuso.

Gabriel Castellón sentencia que “no sé si será una ventaja. Lo que sí sé es que, a la hora de pelear un puesto, los títulos pasan a segundo plano. El profe va a decidir por lo que ve en el día a día y lo que le sirva al equipo”.

