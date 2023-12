Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo técnico tras la salida de Mauricio Pellegrino. Y mientras todo apunta a Gustavo Álvarez, un inesperado se mete por la ventana a la pelea: Sebastián Abreu.

El Loco, que en 2023 estuvo al mando de Universidad César Vallejo de Perú, reveló que se sentó a conversar con Azul Azul pensando en la temporada 2024. En el diálogo con Manuel Mayo y Ricardo Baier, el otrora delantero fue consultado sobre “el desarrollo, metodología, manejo de grupo y proyección con juveniles”, dijo a ESPN.

“Uno consulto para respetar los tiempos de ellos y dijeron que estaba libre de poder opinar lo que realmente sucedió. Ellos tienen un trabajo de scouting y entendían, viendo el reflejo de la temporada pasada, sobre la forma de jugar, planteamiento táctico, cómo es nuestro día a día y ver si está en la línea que les gusta”, añadió.

Sebastián Abreu dijo haber tenido “una linda charla de una hora y media de fútbol, de la importancia de un equipo grande de la índole de la U. De la importancia que tiene después de tres años peleando el descenso y un último donde no se entro a ninguna copa. Todo eso ver cómo lo absorbe un futbolista, porque hay mucha responsabilidad.

En esa misma línea, el Loco no escondió su deseo de llegar a la banca del Romántico Viajero. “Fue linda, un placer y para mí es un orgullo que interpreten que estoy en las líneas que busca el club”.

La propuesta de Sebastián Abreu para ser el nuevo técnico de la U

Sebastián Abreu no sólo explicó lo que conversó con la dirigencia de Universidad de Chile, sino que también sacó la pizarra. El Loco mostró el esquema que planteó en su propuesta, dando incluso algunos nombres con los que le gustaría contar.

“Hay mucho debate de apreciación táctica, microciclos, Guardiolista, Siomeonista. A mí el fútbol me ha dado un gran privilegio de estar con Russo, Pellegrini, Tabarez, Simeone, Passarella. Entendí que, más allá de etiquetar, es la materia prima, que son los futbolistas que tienes”, lanzó.

Sebastián Abreu detalló que “a partir de eso, indudablemente hay un sentir futbolístico, pero no puedo yo exponer poniendo un caso: tengo dos zagueros buenos en juego aéreo y duelos individual, pero no tienen el salir jugando y no les voy a pedir que hagan lo que no tienen para minimizar lo que tienen”.

“Le diré “roba y lo primero que encuentres adelante, saca el balón y que vay a al 9”. Si tengo dos centrales de buen pie trataré de tener posesión de balón, obviamente con el arquero, pero que primero los zagueros defiendan y generen esa sociedad. Tienen que ser como hermanos, cagándose a pedos porque quieren lo mejor del otro, quieren el protagonismo, de hacerle sentir por qué eres jugador de equipo grande”, complementó.

El Loco insistió en su punto. “Si estás usando esa camiseta, es porque tienes algo diferente. Vas a jugar con 40 mil personas que te han a ver, es un privilegio. En un ideal, un 4-1-3-2 que es el que me gusta a mí”.

Tras ello, Sebastián Abreu sorprendió al dar nombres de jugadores con los que se imagina en la U. “Por ahí tener un volante como Marcelo Díaz, que maneja los tiempos y tiene ese diálogo de zaguero y ofensivos. Toselli vence contrato, Casanova vence contrato, entonces hay mucho aspecto para la formación”.

Finalmente, pidió un trabajo en conjunto por el bien del club. “Si me das un equipo para tener, en sociedad con el club porque no es darme las llaves del club y después me voy, sino que tiene que ser consensuado. No sé, si quiero un central zurdo y de ahí armar un equipo para que no solo se identifique el hincha, sino también los jugadores. Y de ahí para afuera”, cerró.

Sebastián Abreu aparece de forma inesperada en medio de la pelea por la banca de la Universidad de Chile. El Loco le hace ojitos al Bulla y le explica su propuesta hasta a los hinchas para tratar de convencerlos de ir juntos en 2024.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Abreu en 2023?

En su paso por la Universidad César Vallejo, Sebastián Abreu logró dirigir un total de 36 partidos oficiales. En ellos dejó 12 triunfos, nueve empates y 15 derrotas, con 47 goles a favor y 55 en contra.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile comienza su pretemporada el 2 de enero y trabajará para su debut en el Campeonato Nacional en febrero. Sin embargo, el Bulla tendrá amistosos a finales de enero ante Coquimbo Unido (27) y Universidad Católica (30).

