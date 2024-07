Universidad de Chile se convirtió en una bolsa de gatos tras la salida de Marcelo Morales de la citación de Gustavo Álvarez, esto de cara al duelo de revancha contra Everton, por las semifinales de la Zona Centro Norte, en la fase regional de Copa Chile.

La renovación de contrato del lateral izquierdo, que vence contrato a fin de año, se entrampó definitivamente. No hay que ser brujo para establecer que desde la directiva del Chuncho congelan al jugador formado en casa… y el entrenador acata la desvergonzada orden.

Tras explotar el escándalo, Cristián Caamaño se lanzó con todo contra Azul Azul en Deportes en Agricultura y puso como ejemplo la misma situación de Morales que atravesó Gabriel Suazo en Colo Colo.

“Vamos a poner varias cosas sobre la mesa. Advertimos en marzo que ese estaba complicando lo de Morales y que el accionar de Azul Azul y quienes están detrás del Grupo Sartor, Marcelo Pasce y toda esa gente que toma decisiones más importantes que el propio Michael Clark, que si Morales no renovaba con cláusula de salida de 3 millones de dólares, le iban a hacer la vida imposible al muchacho”, dijo Caamaño.

Álvarez acepta congelar al mejor lateral del campeonato

Caamaño agrega tajante y molesto que “estamos hablando de un jugador titular, del mejor lateral izquierdo del campeonato anterior, y que la U se preste para esto, y que Gustavo Álvarez no siquiera levante la voz y diga algo”.

“Si la visión del entrenador es contar con él lo cita. La citación la hace el entrenador, no la hace ni el gerente ni el presidente. ¿Ustedes se imaginan a Quinteros dejando en el congelador de Colo Colo a Suazo porque no renovaba?”, complementó el rostro de la 92.1 FM.

Insólito: Azul Azul congela a uno de los mejores jugadores de la U en el último tiempo.

Caamaño añade que “es un jugador formado en la U. Pongo el ejemplo de Colo Colo: Suazo no quería renovar y siguió siendo el capitán hasta su último día. Hay valores que tú tienes que respetar como institución. Hay formas de trabajar. Y hablan de que están reinventando a la U. Quizás es así, con este tipo de malas prácticas. Las que hizo Huachipato, los mismos hombres que sobrevuelan en la U”.

Incluso, Caamaño sacó datos para argumentar sobre la mala gestión de Sartor como cabeza de Azul Azul en la U. El periodista critica la gestión dirigencial tanto por el caso Morales y por no invertir en refuerzos.

Mensaje a Sartor y DT de la U sin personalidad

“Le voy a mandar un mensaje a la dirigencia de la U: ¿cuánto lleva Sartor? Tres años. ¿Saben cuál es el porcentaje de la U de Sartor en los segundos semestres? No han traído a nadie, cuando han traído lesionados con candado en la billetera… Un 28% entre las tres segundas ruedas. Es el peor equipo de Primera División en las segundas ruedas. Si todas esas lecciones no las aprenden, fueron tres años, ahora más encima congelan al lateral izquierdo titular a la espera que por el parche que le traen, que ha marcado el paso en O’Higgins, vengan a decir que la U se ha reforzado para el segundo semestre”, manifestó.

Cristián Caamaño sentencia que “yo veo a un técnico sumiso frente a la dirigencia, que no se revela ante una decisión orgánica como congelar a un jugador porque no renueva… Por qué tiene que entrega se sumisamente. El año pasado fue Bastián Roco en Huachipato y ahora Gustavo Álvarez comete el mismo error en la U. Es un DT que no muestra personalidad”.