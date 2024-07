Patricio Yáñez no puede creer que Gustavo Álvarez acepte la orden de Azul Azul de congelar a Marcelo Morales y le propone al DT renunciar.

Universidad de Chile terminó el primer semestre del Campeonato Nacional 2024 puntera y, más allá de un bajón futbolístico en los últimos partidos, las aguas estaban tranquilas en el Chuncho como no sucedía hace mucho. Y como las cosas iban bien, había que empezar a complicarlas…

La U hoy por hoy es un escándalo de proporciones tras conocerse la exigencia de Azul Azul al entrenador Gustavo Álvarez, de congelar a Marcelo Morales. El canterano, lateral izquierdo y figura de Universidad de Chile en el primer semestre no podrá jugar como castigo dirigencial por no renovar contrato. Esto pese a ser jugador del Chuncho hasta fin de año.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez no lo puede creer: “¿de verdad van a tener ese actuar reprochable desde todo punto de vista, donde incluye al técnico y a quienes manejan a Azul Azul en lo deportivo?”, dijo.

Agregó que “esto de no dejar jugar a un futbolista porque no renovó… ¿Está confirmado o hay que esperar los partidos para ver si Marcelo Morales va a jugar?”.

Pato Yáñez manda a Gustavo Álvarez a renunciar

El ser confirmado que la misma directiva le exigió al entrenador Gustavo Álvarez no poner a Morales, considerando que el mismo técnico cuenta con él, el Pato estalló considerando que todo apunta a que el técnico aceptará la insólita orden.

“Entiendo que el técnico tiene su pega, que tiene que trabajar, pero me parece una cuestión de valores. ¿De verdad me están pidiendo esto? Entonces yo renuncio y me voy. Si quieres seguir con tu pega está bien, para adelante. Pero la práctica es gansteril. Es reprochable, hay un componente moral”.

El caso Marcelo Morales explota como bomba de racimo en U de Chile.

Pato Yáñez concluye que “si Universidad de Chile no se refuerza no le va a alcanzar. En el primer semestre lo hizo bien con lo que tiene, pero no le va a alcanzar”.

¿Cuándo juega U de Chile y Everton la revancha de Copa Chile?

Tras la victoria de Everton ante la U por 2-1 en Viña del Mar, Universidad de Chile recibirá a los ruleteros el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por el paso a la final de la Zona Centro Norte de Copa Chile.