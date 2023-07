Universidad de Chile busca dar vuelta la página de su dolora caída ante Unión Española, cuando este sábado reciba a Palestino en el estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional.

Un duelo donde el técnico Mauricio Pellegrino tenía en sus manos hacer cambios en su plantel, pero optó por seguir dándole la confianza a uno de los criticados en la derrota: Emmanuel Ojeda.

Sigue firme

Para este encuentro los azules tienen suspendido a Marcelo Morales y Federico Mateos, donde este último volverá a ser reemplazo por Ojeda, quien se gana la confianza de su entrenador.

Fue tras la derrota hispana que de inmediato Pellegrino optó por no cargar los dardos para el ex Rosario Central, lo que confirma esta jornada cuando lo confirma en el once estelar ante Palestino.

No será el único cambio, porque se decidió para el sustituto para Morales, donde fue, finalmente, Yonathan Andía, quien se ganó la camiseta en la oncena, por lo que será protagonista por la banda izquierda.

Con esto, la U formará con Cristóbal Campos en portería: Matías Zaldivia, Nery Domínguez, Luis Casanova en la defensa; Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Lucas Assadi, Yonathan Andía en la zona de volantes; Cristián Palacios y Nicolás Guerra en el ataque.

Los azules reciben a Palestino desde las 20.00 horas en el estadio Santa Laura, donde necesitan los tres puntos para que Cobresal no se les siga escapando en la tabla de posiciones.