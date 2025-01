Universidad de Chile se prepara para presentar a Rodrigo Contreras como su nuevo goleador en el mercado de pases, quien viene de una tremenda campaña en Everton.

El Tucu anotó 17 conquistas con el cuadro de Viña de Mar, además de registrar seis asistencias en 29 partidos, lo que lo catapultaron en el radar bullanguero donde estaban necesitados de un nuevo atacante.

El único tema que hizo dudar a la U por varias semanas, teniendo en cuenta que lo tenían cerca desde que terminó el torneo en noviembre, era su capacidad en la Copa Libertadores, donde competirán en la fase de grupos.

Algo que también se afirmó un ex goleador, Patricio Yáñez, quien asegura que le genera dudas el nombre de Contreras para el plano internacional, donde le pone mucha presión.

Rodrigo Contreras será el nuevo delantero de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La duda en el plano internacional con Rodrigo Contreras en la U

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez analizó el fichaje de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile, destacando las interrogantes para ser el gran goleador que necesitan los azules.

“El jugador, más allá de la formula, si es que estás pensando en el campo internacional o local, en Everton anduvo bien, pero no sé si es el jugador para la U”, destacó el comentarista deportivo.

En ese sentido, profundizó sus palabras para asegurar que le falta el peso internacional que se necesita en estos momentos, por lo que, por ahora, le genera dudas.

“Independiente si hay lucas, es lo que puede traer la U. Hay jugadores importantes como Díaz, Aránguiz, los que llegan, otros como Poblete, pero no sé. Hay una serie de jugadores, pero no sé si Contreras, no quiero quitarle piso, pero no sé si es el nueve para el campo internacional, me deja serias dudas”, remató.

