Universidad de Chile no pudo dar vuelta la página del Clásico Universitario ante la Católica, suspendido por los graves incidentes pirotécnicos protagonizados por un grupo de delincuentes en el estadio de Concepción, y nuevamente los azules dejaron pasar la oportunidad de tomarse la punta de la tabla.

Fue derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido en el norte, lo que deja al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino en la cuarta posición. Tras el duelo, Patricio Yáñez ya le había dado un tirón de orejas a Darío Osorio por su desempeño en ESPN, y este jueves nuevamente abordó la caída de los azules en Deportes en Agricultura.

“Lo mío no es como para matar a la U ni ponerle un signo de stop, de pare. No, trató de dar un paso, trató de avanzar y esto no le resultó”, dijo el ex delantero de la selección chilena, Colo Colo y Universidad de Chile, entre otros.

Yáñez agrega que “tampoco lo considero un gran retroceso, pero donde debía mostrar sus cartas no las mostró. Donde uno tenía el interés puntual de ver a Darío Osorio y Lucas Assadi juntos, no pasó absolutamente nada”.

“Tiene todo por delante Mauricio Pellegrino. El próximo lunes se le viene Cobresal y allí tiene otro momento para medirse y demostrar para qué está. Ya no fue capaz de ganarle a Coquimbo y a Cobresal tiene que intentar y ganarle”, sentencia Pato Yáñez. Por su parte, Francisco Sagredo fue tajante sobre la derrota azul: “la U jugó mal”.

Por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2023, Universidad de Chile recibirá a Cobresal el próximo lunes 15 de mayo desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura. El Chuncho se medirá contra el actual puntero de la tabla y tal como dijo Pato Yáñez, tendrá la oportunidad de demostrar finalmente si está o no para pelear arriba como candidato al título.