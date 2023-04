Este lunes hubo polémica y discusión que incluso llegó a los gritos en Deportes Agricultura, un tenso debate protagonizado por Cristián Caamaño, Juan Cristóbal Guarello y Patricio Yáñez. ¿La razón? El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el episodio con los hinchas de la U.

A modo resumen, Universidad de Chile debe cumplir castigo y jugar sin hinchas azules como visita por los incidentes ocurridos en el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental. La situación le pegó de rebote económicamente a Audax, que fue local en el Bicentenario de la comuna de las flores contra la U hace dos fines de semana . Como el castigo a la U mermaba la venta de entradas, los verdes pusieron a disposición boletos para público neutral, que en la práctica podrían adquirir hinchas del Chuncho.

Ahí salió el edil y puso el grito en el cielo amenazando que cualquier situación que ocurriera, incluso le quitarían el arriendo del estadio a Audax. ¿La contrariedad? Este pasado domingo la U fue local en La Florida para el Superclásico Femenino ante Colo Colo. Hubo hinchas azules, sin parcialidad alba. Caamaño y Guarello se lanzaron contra Carter por hacer berrinche para un partido y hacerse el loco sólo una semana después.

“Ayer se jugó el Superclásico Femenino, la U y Colo Colo en el estadio Bicentenario de La Florida. El mismo estadio donde la semana pasada el alcalde Rodolfo Carter dijo que no podían ir los hinchas de la U. ¿Se acuerdan que Audax había levantado la posibilidad de vender entradas y tuvieron que devolverlas? Y ayer se jugó el Superclásico Femenino en La Florida. Sí, no había hinchas de Colo Colo, pero estaba lleno de hinchas de la U. Entonces cómo un día le niegas la entrada a los hinchas de la U y al otro se la permites. ¿Me van a decir que el público es distinto? Yo vi los mismos lienzos que en un partido del masculino. La misma cantidad de gente que podría haber ido el domingo anterior. ¡Están súper contentos en Audax Italiano con la congruencia del alcalde Carter!”, abrió el debate Caamaño.

Guarello metió la cuchara lanzándose en picada contra Carter reprochándole su nutrida agenda en pantalla: “ te voy a decir una sola cosa: es que para el Clásico Femenino no había repercusión mediática, no había tele, no había matinal, no te revolvía el gallinero ni te daba publicidad. ¡Propagandístico! Te aseguro que si el Clásico Femenino salía en el matinal el alcalde habría salido…”.

Ahí apareció Pato Yáñez y comenzó a quedar la escoba con una discusión que por momentos apenas dejaba distinguir quién estaba hablando.

Así continuó el tenso debate

-Pato Yáñez: ¿entonces dónde estuvo bien y dónde estuvo mal?

-Caamaño: debió permitir siempre el público .

-Pato Yáñez: ¿estuvo mal en el Clásico Femenino?

-Caamaño: no, pato, estuvo mal con Audax.

-Guarello: si los hinchas de la U eran los mismos.

-Pato Yáñez: había castigo para los hinchas de la U como visita por tres partidos…

-Guarello: él (Carter) dijo directamente que los hinchas de la U iban ir a causar problemas.

-Pato Yáñez: no le busquemos la quinta pata al gato…

-Caamaño: ¡no! Listo pato, listo pato.

-Guarello: (apuntando al Pato) ¡el carterista! Le gusta Don Carter.

-Pato Yáñez: no podían ingresar los hinchas, estaban sansionados. Sería como que ayer hubiésemos visto público de Colo Colo en el Monumental.

-Caamaño: el partido de Colo Colo era a puertas cerradas, es distinto.

-Pato Yáñez: ¡no podían entrar hinchas de la U! Y ustedes están promoviendo que entraran. ¿Hasta cuándo venden este cuento?

-Guarello: ¡propaganda!

-Caamaño: Carter no estaba haciendo valer la sanción.

-Pato Yáñez: y meten al alcalde acá, ¡qué tiene que ver!

-Guarello: el alcalde armó el show.

-Caamaño: lo que quería Carter era…

-Guarello: ¡era tele! ¡Quería tele!

-Cristián Alvarado: yo estoy con el Pato.

-Caamaño: Tomate, el argumento que dio el alcalde fue que los hinchas iban a ir a hacer destrozos al estadio. Si Audax se presta para vender entras a público neutral que pueda promover la visita de hinchas de la U, yo les cierro el estadio. Pero a la semana siguiente…

-Pato Yáñez: no podían entrar hinchas de la U para ese partido porque están suspendidos, tal como los hinchas de Colo Colo. Quieren llevar agua para su molino.

-Guarello: ese no fue el argumento del alcalde.

-Caamaño: no Patito, discúlpame. Y no tengo molino.

-Guarello: esa no era la posición de la municipalidad.

-Pato Yáñez: yo estoy hablando del partido, no me meto con el alcalde. ¡No podían ingresar hinchas de la U!

-Caamaño: nunca quedas mal con nadie. Van a invitar de la municipalidad la otra semana para ir a una recepción, con Don Carter.

-Pato Yáñez: ¿cómo insisten con eso? Juan Cristóbal, Cristián, córtenla.

-Cristián Alvarado: ya, pasamos a otro tema porque no nos vamos a poner de acuerdo…

-Pato Yáñez: no, lo más probables es que no poh, hueón.

-Guarello: la amenaza, porque fue una amenaza, hablaba directamente si había incidentes de los hinchas de la U en las inmediaciones, ni siquiera dentro del estadio, iba a ser sancionado Audax.

-Pato Yáñez: lo que digo es que ustedes dan a entender que la decisión de no hacer ingresar a los hinchas de la U contra Audax estuvo equivocada, y no, estuvo acertada.

-Guarello: ¡no! Es la forma.

-Caamaño: estás escuchando cualquier cosa.

-Pato Yáñez: ya, chao. (…) Es pasión (los gritos). Lo pasamos bien acá en Agricultura.