Si bien se alzaron como figuras en la temporada 2022, Lucas Assadi y Darío Osorio no han podido brillar en la Universidad de Chile de Mauricio Pellegrino. Los jóvenes talentos han tenido altos y bajos en esta campaña, donde la U marcha sexta en el Campeonato Nacional.

El presente de ambas joyas fue evaluado por Patricio Yáñez, quien fue crítico con sus rendimientos. En Puntapié Inicial de Radio Agricultura, el exfutbolista aseguró que ya no le entregan nada nuevo al equipo y le pidió a Pellegrino que busque otras alternativas.

“Uno insistía, y yo personalmente insistí, en la idea de que Assadi y Osorio eran jugadores que tenían que rendir y jugar. Pero si ya les han dado sintonía en espacios donde ellos mejor juegan y no pasa nada es porque sencillamente no aportan nada a la U”, partió diciendo.

“Pueden tener chispazos, pero después de tantos partidos desligo de responsabilidad a Pellegrino. Si es que el DT va a continuar en la U, lo que seguramente van a evaluar. Grandes técnicos han llegado a estos equipos y no ha pasado nada, no logran sacar la mejor versión”, siguió.

“A estas alturas, por las necesidades que tiene la U, no la necesidad del trabajo formativo ni la proyección de estos jugadores, ya chao. Hay que descartarlos. No te van a aportar mucho más, salvo en algún partido donde puedan tener alguna pincelada de crack que son. Pellegrino debe insistir con otros”, lanzó.

“Assadi me parece que tiene más cabeza en términos de entender en juego. No digo que Osorio no tenga cabeza, hablo de entender al técnico. Pero chao con estos chicos y que vengan otros que puedan hacer más sólido el pragmatismo del DT, porque a la U le han marcado demasiados goles”, cerró.