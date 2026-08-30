El ex seleccionado nacional anunció su decisión de dejar el profesionalismo a los 36 años.

Bien dicen que el fútbol es una carrera corta y esta vez es Paulo Magalhaes quien lo comprueba. El ex jugador de Universidad de Chile y Colo Colo, entre otros, decidió colgar los botines.

Con 36 años, el lateral que jugó en Cobreloa, Inter de Porto Alegre y la selección chilena, tomó la difícil decisión de dejar atrás su exitosa carrera, la cual incluyó dar la vuelta olímpica con los Albos y los Azules, además de haber sido dirigido por Marcelo Bielsa.

El adiós de Paulo Magalhaes

A través de redes sociales y con una sentida carta, Paulo Magalhaes comunicó su adiós al fútbol. Su último club profesional había sido Rengo en 2025. Ahora ya hace oficial el hecho de que no volverá a vestir de corto tras una carrera de más de 20 años.

ver también No lo pueden creer en U. de Chile: el tiempo que será baja Igor Lichnovsky para Gago

“Hace un tiempo tomé la difícil decisión de ponerle fin a mi carrera profesional. No fue fácil, porque despedirme del fútbol significa cerrar una etapa que marcó mi vida para siempre“, comenzó escribiendo en Instagram.

“Agradecer a cada club, cuerpo técnico, que tuve el honor de defender: Deportes Antofagasta, Cobreloa, Colo-Colo, Universidad de Chile, Internacional de Porto Alegre, Criciúma, O’Higgins, Iquique y Rengo. Y gracias a la selección chilena por permitirme cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida: representar a mi país”, complementó.

Paulo Magalhaes fue campeón con Colo Colo en el Clausura 2009. En 2011, de forma sorpresiva, cruzó la vereda y llegó a Universidad de Chile. En el Bulla vivió su etapa más exitosa, ganando 7 títulos, incluyendo la Copa Sudamericana. Por La Roja jugó un total de 6 encuentros, bajo el mandato de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

“Hoy cierro esta etapa tranquilo, orgulloso y profundamente agradecido. Me voy feliz de haber vivido aquello que soñé desde niño. Porque el fútbol no solo fue mi trabajo, fue mi vida“, concluyó Magalhaes.