Juan Manuel Olivera dejó un gran recuerdo en Universidad de Chile. Anotó un gol clave para llevar al equipo de Sergio Markarián al título en el Torneo Clausura 2009. Por ende, es una voz autorizada para hablar de atacantes. Uno de esos es el Chorri Palacios, compatriota suyo que está lejos de vivir su mejor momento en la U.

De hecho, el atacante del Romántico Viajero es el goleador del equipo junto con Leandro Fernández. Ambos tienen cinco tantos en el Campeonato Nacional 2023. Pero Palacios pasa por un momento de sequía: desde el 10 de mayo que no anota un gol para la escuadra de Mauricio Pellegrino.

Nuestro enviado especial a Montevideo, Cristián Fajardo, conversó con Juan Manuel Olivera. “Como hincha me da tristeza el momento. Me duele. No por eso dejo de creer en la gente al mando y los jugadores. Estoy seguro que todos ellos han querido lo mejor para el club y que esté en lugares protagonistas. No se ha dado. Uno sufre porque quiere ver a la U protagonista y ganando títulos”, dijo el otrora ariete.

Hoy dirige al equipo juvenil de Peñarol, una escuadra que contempla futbolistas desde los 19 hasta los 21 años. Y desde aquel lugar analiza el presente de su compatriota. “Las sequías les duelen a los delanteros en cualquier equipo. Donde esté. Hay que ver cuántas chances se les generan a los atacantes”, dijo Olivera.

Olivera le hace un queque al Chorri Palacios y esperanza a la U

El Palote Olivera respaldó con un elogio tremendo al Chorri Palacios, quien desde la derrota de la U con Coquimbo Unido en la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023 que no anota. “Uno que ha vivido del gol, para mí Palacios es un tremendo jugador”, defendió el uruguayo.

“Es un goleador y lo demostró en distintos equipos y ligas. Eso lo hace indiscutible. No quita que no está en su mejor nivel, que tal vez el juego del equipo no lo favorece. Eso es resorte del entrenador. Él es un delantero extraordinario y certificado”, fue la pérgola de flores que Olivera le dedicó al ex artillero de Unión Española en Chile y Sporting Cristal en Perú.

¿Cuántos goles tiene Chorri Palacios en 2023?

Cristián Palacios ha marcado seis goles para Universidad de Chile este año: cinco fueron en el Campeonato Nacional 2023. También anotó uno en la Copa Chile.

¿Contra qué rival juega la U en la fecha 24 del Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se medirá a Deportes Copiapó en la 24° jornada. Aquel duelo quedó pactado para el domingo 24 de septiembre en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla desde las 15 horas.