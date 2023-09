El sábado pasado se jugó el Superclásico del Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile empató 1-1 contra Colo Colo en el estadio Santa Laura, donde, en el sector de Andes, hubo un particular lienzo.

Dentro del recibimiento de los hinchas bullangueros, instalaron un lienzo con las caras de los ídolos de la U, donde destacó el rostro de Juan Manuel Olivera, a quien le llegó la foto hasta Montevideo.

Emocionado

El Palote recibió a Redgol en el centro de entrenamiento de las juveniles de Peñarol, donde es el entrenador oficial, donde reveló su emoción con este lienzo, que lo pone en la historia grande de la U.

“Mira, la verdad es que hasta ahora se me eriza la piel. Me llena de orgullo, obvio que lo vi y es increíble”, confesó el Palote luego de ver la imagen.

En medio de referentes del Ballet Azul, grandes campeones y ídolos, el uruguayo cuenta que cuando se lo mandaron no lo podía creer y habla de lo que sintió en ese preciso momento.

“La verdad es que siempre digo es que no tengo palabras para describir el cariño que me brindan es extraordinario, me llena de orgullo y lo más lindo que puede tener uno es el reconocimiento en el fútbol”, precisó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Debido al receso por la fecha FIFA y las Fiestas Patrias de Chile, el siguiente encuentro oficial de los Azules recién será el domingo 24 de septiembre a las 15:00 horas. Ese día visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Cómo marcha la U en la tabla de posiciones?

La U está actualmente en la décima posición con 31 unidades, fuera de la zona de copas internacionales. Esto debido a la triste segunda rueda de los azules, donde sólo ganaron un partido de los ocho disputados.