Tuvo un corto paso por Universidad de Chile, pero el equipo azul quedó en el corazón del jugador uruguayo Álvaro Brun, quien actualmente defiende la camiseta del club Plaza Colonia, y está al tanto de lo que pasa con el plantel del técnico Mauricio Pellegrino.

A dos horas de Montevideo, el volante recibe a Redgol para revelar cómo fue su periodo con la U en el pecho, donde quedó con grandes recuerdos y amigos, aunque con un mensaje para la hinchada.

Momentos

Fueron 16 los partidos que Brun defendió la camiseta de Universidad de Chile, donde marcó un gol y computó un total de 923 minutos, lo que sirvieron para llevarse un gran recuerdo de la institución.

“La verdad que al principio lo he seguido más de cerca, ahora, obviamente, un poco menos, porque uno ya se arrancó a jugar, ya tiene sus cosas que hacer, pero siempre me miro los resúmenes de los partidos”, comentó Brun.

¿Qué recuerdos guarda, Álvaro?

Los recuerdos que me quedaron, sin duda que en lo deportivo fue el gol, con ese grito de la hinchada. Un hincha me hizo un cuadro pintado de madera con esa imagen y la verdad que ese es el recuerdo que tengo, obviamente después todas las personas que me dieron para adelante y me ayudaron.

¿Algo más?

El uruguayo siempre recuerda, porque se cruza con gente del fútbol. Tengo la suerte de compartir vestuario con Álvaro Fernández y la verdad nos acordábamos y hablábamos de lo que era la hinchada, de lo que era la hinchada incondicional, que son cosas que no te las olvidás. Que está bueno, que la gente sea tan fiel, que la gente sea tan a la vez respetuosa, que sea tan pasional, son momentos y cosas que no te olvidás y que a nosotros los uruguayos nos gusta mucho.

¿Qué te parece que la U siga con la mala racha en Superclásicos?

Es una pena que no le pueda ganar a Colo Colo, se tiene que romper la racha en cuanto antes por la gente, por los mismos jugadores que juegan. La verdad que calculo que la carguita de que un jugador esté hace años jugando en el club y tenga esa mochilita le debe pesar un poco, pero bueno, ya se tiene que revertir.

¿Cree que se pueda volver a pasar susto con el descenso?

No, no veo el temor del descenso. La verdad, por lo menos este año no veo que este año la U sufra tanto de ese temor.

Mensaje a la dirigencia

¿Qué tiene que hacer la U para salir de las malas?

Lo que todo club debe hacer: transparencia hacia la hinchada, tener gente vinculada con el fútbol adentro del club, jugadores con historia, obviamente, con proyectos serios. Me parece que por ahí el tema es que obviamente precisas en lo económico, una estabilidad, pero me parece que tendrían que apuntar por ese lado.

¿Cuántos partidos jugó Álvaro Brun en Universidad de Chile?

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile tiene un amistoso este viernes 8 de septiembre ante Unión Española, mientras que por el Campeonato Nacional enfrentará a Deportes Copiapó, el 24 del presente mes.