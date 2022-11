Álvaro Brun firmó su finiquito y dejó de ser jugador de Universidad de Chile. "Un club se hace más fuerte cuando todos saben lo que tienen que hacer, no cuando tres hacen una y cuatro otra", lanzó en su adiós.

Álvaro Brun se va de la U disparando con todo: "Es difícil cuando no hay una idea clara"

Universidad de Chile comenzó la poda de jugadores pensando en el 2023 y este martes tuvo su primera gran despedida. Álvaro Brun firmó su finiquito y deja de ser parte del plantel del Romántico Viajero, aunque en su adiós aprovechó de dejar en claro varios puntos.

El defensor uruguayo regresará a su país, donde espera continuar con su carrera. "Uno lo que más o menos tiene hablado es Uruguay, pero del dicho al hecho, hay que esperar. Hay que tener reuniones con mi antiguo club", reconoció a TNT Sports.

Aunque tras ello, Álvaro Brun analizó su paso por Universidad de Chile y sacó la artillería pesada para disparar con todo. "Uno respeta al entrenador, uno puede ser del gusto o no. Con Sebastián, estoy seguro que no era de su gusto. También pasaron cosas".

"Yo en lo personal tuve un par de problemitas, pero fue al principio. Cuando se lesionan dos compañeros, no viajo a Uruguay por un tema personal, sino que simplemente vi que no estaba siendo considerado, tenía cosas que consideré importantes para viajar y no estaba considerado", agregó.

Con Luis Casanova y Nery Domínguez lesionados días atrás, Álvaro Brun intentó jugarse la última oportunidad. "Cuando pasa eso, obviamente dije “Es mi oportunidad”. Me había ilusionado, pero las cosas no se dieron. No contaron conmigo y seguí con el proyecto que tenía de irme a Uruguay, sin goce de sueldo".

El zaguero no se detuvo ahí y recalcó que su ausencia se debió a un tema que ya estaba conversado. "Hace seis partidos que no estaba citados y veía que era una decisión ir a apoyar a mi familia en un emprendimiento que nos costó mucho. Cada uno toma su decisión, cuando vi lo que pasó, intenté cambiar la marcha porque me sentía para jugar, pero se tomaron otras determinaciones y me fui para Uruguay sin goce de sueldo".

"Este permiso se venía hablando hace tres semanas, porque en esas fechas ya estaba estipulado. Cuando pasa eso, lo primero que manifesté al gerente deportivo que fue el que me habló, era que si estaba en cuenta, me quedaba. Pero en la tarde me informaron que viajara tranquilo", añadió.

Aunque pese a todo, Álvaro Brun recalcó que su relación con Miranda quedó en buenos términos. "Son cosas que pasan en el fútbol. Después hablé con Sebastián, no tenemos ningún problema personal. Quedaron las cosas claras y quedó en eso. Fue un mal entendido que me deja mal parado con los periodistas y la hinchada de la U, pero está bueno que siempre se sepa la verdad".

Álvaro Brun destapa problemas en la interna de la U

Álvaro Brun analizó lo ocurrido en esta temporada en la U y se mostró dolido de no haber encontrado regularidad. "Deportivamente considero que fue un año malo. Uno vino a buscar solidez, ser titular todos los fines de semana y no lo logré. Pienso que, seamos realistas, un equipo que se ha salvado del descenso en las últimas fechas es difícil buscar rendimientos altos".

Pero luego de hablar de lo personal, tuvo una particular reflexión sobre sus compañeros. "A veces también se hace difícil cuando no hay una idea clara de lo que se quiere hacer y eso es lo que tiene que trabajar la U para lo que viene. Un club se hace más fuerte cuando todos saben lo que tienen que hacer, no cuando tres hacen una y cuatro otra. Ahí se hace difícil".

"Eso es manejable. Hubo problemas como los hay en cualquier plantel. Lo que molesta es que salga para afuera. Es un cuadro grande, sabemos dónde está, pero por sobre todas las cosas quiero decir algo", añadió.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas. "Dije que vine al mejor cuadro de Chile para mi gusto. Y lo confirmé, porque al equipo lo hace la gente y en la U me sorprendieron para bien. Hoy ganan un hincha en Uruguay, fue un orgullo vestir esta camiseta".