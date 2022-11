Álvaro Brun se convirtió en la primera salida de Universidad de Chile pensando en 2023. El volante uruguayo llegó al cuadro azul en febrero, pero no logró sumar los minutos esperados y en el tramo final de la temporada, cuando Sebastián Miranda asumió el equipo, quedó borrado de las convocatorias.

Y su despedida no ha sido silenciosa. En conversación con Las Últimas Noticias, el charrúa profundizó en lo que fueron sus días en la U y lo que significó para él no ser considerado en los planes del equipo en medio de una difícil temporada.

"Estaba decaído. Había días que me costaba levantarme para poder entrenar, porque sabía que no estaba entre los citados y eso para un jugador es difícil, más para uno que tiene 35 años. No me sentí valorado, pero son cosas que pasan", comentó.

El volante pensó en dejar la U, aunque no se le comentó a nadie. "Por suerte hubo personas que me ayudaron, como la psicóloga Carolina Delmónaco y fui a una psicóloga particular. A veces creen que es algo anormal ir al psicólogo y es lo más normal, porque te da herramientas para solucionar las cosas", siguió.

En medio de una temporada marcada, además de la lucha por el descenso, por peleas internas, el charrúa descartó haber sido el "sapo del plantel". "Me enteré por una publicación de un compañero (Ronnie Fernández) que podía haber sido yo y lo aclaré con él. Yo no tuve nada que ver, pero es feo porque el que lee ya te pone en una lupa y nada que ver. Uno tiene códigos y lo que menos soy es sapo", lamentó.

Por último, refiriéndose a no ser considerado por Miranda, Brun aseguró que no tiene "ningún problema personal" con el DT. "Trabaja bien, pero lo que tengo seguro es que no fui de su gusto. Hubo semanas que hacíamos fútbol y no estaba entre los citados. A mí me mató anímicamente", comentó.

"También tengo que ser honesto que cuando me pasó tuve una minidepresión. Llegué tarde a la práctica, conversé con él y le expliqué lo que me pasaba. Me rompí el lomo para ser titular y me parece que no me merecía esto", cerró.