Álvaro Brun no se olvida del Superclásico ante Colo Colo: "Lo pasamos mal"

Universidad de Chile respira calma previo al Superclásico ante Colo Colo. Pese a la presión por no ganar desde el 2001 en el Estadio Monumental, en la U han tratado de mantenerse aparte y aprovechar el buen momento con el que vienen en las últimas fechas para agarrar confiana ante el Cacique.

Una sensación rara para la U en los últimos años, ya que no han sido muchas las veces que los azules llegan en un buen momento a este trascendental partido. No fue el caso del año pasado, cuando el equipo azul que dirigía Santiago Escobar llegaba al clásico con muchas dudas, pese a no estar tan atrás en la tabla.

Eran los evidentes problemas futbolísticos los que hacían temblar al hincha azul y sin duda que lo pagaron, ya que fueron goleados por 4-1 en un recordado partido. En ese duelo, fue titular el uruguayo Álvaro Brun, quien, en diálogo con Bolavip recordó lo sucedido.

"La verdad me tocó jugar un sólo clásico, lo pasamos mal", señaló. Un mal recuerdo que sin embargo no le quita el interés por seguir a la U. "Uno a pesar de haberse ido, se fija todos los fines de semana de la campaña, y que bueno que están mejorando las cosas", destacó.

"Ojalá que la U pueda conseguir esos tres puntos, por la gente, es importante terminar con esa mala racha. Es un equipo gigante y uno tuvo el orgullo y la suerte de vestir esos colores y le deseo lo mejor, que se corte la racha, que le ganen al clásico rival y estaré apoyando desde acá", cerró.