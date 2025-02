Universidad de Chile derrotó a Santiago Morning en su última presentación por la Copa Chile. Una de las figuras de los Microbuseros, reveló que Marcelo Díaz lo hizo reír durante el encuentro.

Los Azules se impusieron por 3-1 en el encuentro ante los dirigidos por Luis Marcoleta. Israel Poblete, Gonzalo Montes y un autogol le dieron la victoria al Romántico Viajero, con lo cual se ilusionan con avanzar de ronda en la competición donde son los actuales campeones.

La talla de Marcelo Díaz

Uno de los jugadores que estuvo presente por el lado de Santiago Morning, fue Fernando Manríquez. El volante se niega al retiro y a los 41 años, sigue haciendo de las suyas en la Primera B, donde lucha por ascender junto a los Bohemios.

Fernando Manríquez sigue vigente. Imagen: Photosport.

Si bien venía de estar con la selección, Marcelo Díaz no quiso quedar fuera del duelo de Universidad de Chile e ingresó en el complemento contra los Microbuseros. En pleno encuentro, tuvo tiempo de sacarle una sonrisa a Manríquez.

“Marcelo Díaz me tiró una talla y me dijo que estaba viejo (ríe), pero tenemos casi la misma edad. Nos reímos ahí“, reveló Manríquez a AS Chile. Claro, Carepato tiene 38 años, por lo que solo se lleva por 3 años con el histórico de Santiago Morning.

“Estoy tranquilo, porque creo que hay que seguir jugando nomás. Mi familia siempre está apoyándome y pienso que la edad es sólo un número“, explicó el jugador de los Bohemios.

Universidad de Chile volverá a jugar el sábado 15 de febrero a las 20:30 horas, cuando enfrente a Ñublense en su debut por el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren ir por el título que se les escapó en 2024.