Universidad de Chile pareciera tener cerrado a su plantel de cara al 2025. Si bien consiguieron a sus prioridades del mercado, para Jorge “Coke” Hevia, algo le faltó a los Azules.

El Romántico Viajero tendrá una temporada muy complicada por delante. Los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán que disputar el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, por lo que el plantel tendrá que poder sostener el ritmo en estas exigentes competiciones.

¿Qué cree Hevia que le faltó a U. de Chile?

Las grandes prioridades de Universidad de Chile estaban en ataque, donde tras las salidas de Cristian Palacios y Luciano Pons, llegaron Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio. Sin embargo, para Coke Hevia había que reforzar otro puesto y los Azules no lo hicieron.

“Me gusta el equipo,me gusta la U, me gusta Gustavo Álvarez. Va a pelear el título, pero no sé si le va a alcanzar, porque va a jugar tres torneos”, indicó de entrada el periodista en De Buena Fuente de DLT Sports.

A pesar de las flores al plantel y al entrenador, Hevia tiene clara cuál es la figura clave del Romántico Viajero que no tiene un suplente de nivel y que sería el talón de Aquiles del equipo.

“Yo creo que la U va a quedar corta porque no trajo un reemplazo de Marcelo Díaz y ahí la cagó. Cuando digo corta es porque creo que va a pelear el título, pero no sé si se lo saca a Colo Colo”, aseguró Jorge Hevia hijo.

Díaz es clave para U. de Chile. Imagen: Photosport.

En lo que va de temporada, Universidad de Chile suma tres partidos con dos triunfos y una derrota. No hay señales de que la dirigencia vaya a ir por un refuerzo más, por lo que el plantel se quedaría de esta forma, sin un suplente para Díaz, como apunta Coke Hevia.