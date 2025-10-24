La noche de este 23 de octubre no fue sencilla para Lanús. Su paso por Santiago tuvo momentos muy fuertes en la previa al duelo con Universidad de Chile, y de polémica al final del mismo, donde uno de sus jugadores, el arquero Nahuel Losada, fue protagonista.

Es que lo que en el primer tiempo parecía ser una llave sentenciada y con paso seguro a la Final de Copa Sudamericana, en el complemento se convirtió en incertidumbre y calentura por parte de los argentinos, que quisieron botar su rabia en la cancha. Ese fue el caso del meta.

La noche de furia del arquero de Lanús

Previo al penal que convirtió Charles Aránguiz, Losada le hizo un furioso reclamo al árbitro brasileño Anderson Daronco, donde acusó que el pasapelotas ubicado detrás del arco sur del Estadio Nacional le provocó e insultó durante todo el complemento.

“Me ha puteado todo el segundo tiempo. ¿Qué es, la barra brava? Y yo me lo tengo que bancar… El partido es a puertas cerradas y yo me tengo que bancar cosas como estas. ¡Es una falta de respeto, una falta de respeto hacia mí!“, afirmó el meta de Lanús.

No fue lo único, pues además del incidente con Leandro Fernández, Losada tuvo un encontrón tras el pitazo final con el volante Lucas Assadi, quien según denuncia DSports, le realizó un gesto que provocó su enojo. “¡Que me venga a buscar al vestuario!“, gritaba mientras sus compañeros le calmaban.

¿Cuándo será la revancha?

El duelo de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza” en Argentina.