Una fuerte polémica si vivió en la parte final del partido entre Universidad de Chile y O’Higgins. Con el partido 5-1 a favor de los rancagüinos, el cuadro azul descontó mediante un penal en los descuentos, en una acción que desataría la polémica en Santa Laura.

Y es que el meta celeste, Ignacio González, y el canterano de la U, Jeison Fuentealba, se enfrascaron en una disputa por un supuesto canchereo del primero una vez ejecutado el penal. Esto generó que, una vez finalizado el partido, varios integrantes del plantel azul se fueran contra el Nacho, buscando justicia.

Hoy, ya más en frío, el arquero de O’Higgins habló con Radio Agricultura, descartando que haya sido esa su intención. De acuerdo a su relato, escuchó que le gritaron algo y que solo respondió, aunque luego, cuando se dio cuenta que no había sido Fuentealba quien lo dijo, lo llamó tras el encuentro.

“Viene el penal, yo le decía al árbitro que la pelota tenía que estar dentro del círculo del penal. En ningún momento intenté cancherear al cabro. Después viene el tiro, yo quedé de espalda y escuché que gritaron algo. Estaba terminando el partido, íbamos ganando 5-1, no había necesidad” relató.

“Yo respondo a un grito que escuché. Después, había más gente cerca y me dijeron que no había sido Jeison, por lo que lo llamé, le conté lo que pasó. El lo entendió y me dijo que son cosas del fútbol. Los dos equipos estaban tensionados y fue así que salió”, agregó.

“Yo nunca he tenido problemas con nadie, nunca me burlo de los rivales. Por lo mismo, la mejor forma de zanjar el tema era a lo caballero, llamándolo a él. Así que todo bien. Lo felicité por el crecimiento futbolístico que ha tenido”, destacó el formado en Colo Colo.