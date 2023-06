O’Higgins dio el primer golpe y eliminó a Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Chile. Tras un empate sin goles en el Santa Laura, el Capo de Provincia logró imponerse en tanda de penales, donde Ignacio González fue fundamental al atajarle un tiro a Nicolás Guerra.

Un día después, el portero celeste atendió el llamado de RedGol para hablar sobre la noche que lo tuvo como protagonista. El formado en Colo Colo contó que, un día antes, el equipo tuvo un intenso entrenamiento de penales y eso le brindó una confianza especial.

“Los penales no eran algo nuevo para mí, porque los entreno y me preparo para eso. No sólamente de estudiarlos, porque Guerra tenía penales que abría y otros que cerraba en definiciones, en instancias decisivas. Son pateadores que te pueden buscar otra alternativa, que no solamente tienen un tiro”, partió diciendo.

“Igual se hacía muy compleja la tanda de penales porque tampoco me esperé, por ejemplo, que Matías Zaldivia pateara (anotó el segundo para los azules). La U tiene jugadores de mucho nivel y cualquiera que le toque patear en esa instancia es súper complicado”, siguió.

“El día anterior hicimos un campeonato de penales: el profe armó cuatro equipos, a cada uno le puso un arquero y cinco jugadores. Se generó una instancia de presión porque tenías a todos tus compañeros viéndote. Nos sirvió mucho, lo tomamos mucha seriedad”, sumó.

“Al salir a los penales, cuando hicimos la arenga, yo estaba muy confiado porque había visto a mi compañeros el día anterior. Le dije al Tucu Hernández, ‘yo al menos tengo que tajar uno. Sí o sí de uno para arriba tengo que atajar”, comentó después.

Además, afirmó que ante Guerra no se adelantó y que en los penales usa una estrategia que le enseñó un experto: el exgolero de Colo Colo Marcelo Ramírez. “Siempre tiene que haber un pie en la raya, pero busco tirarme diagonal porque ahí uno corta el ángulo del tiro. Eso me lo enseñó el Rambo cuando era más chico”, confesó.