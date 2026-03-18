Maximiliano Guerrero habló este miércoles en Universidad de Chile en la previa del debut de los azules en la Copa de la Liga, este viernes como locales contra Deportes La Serena. La U viene de de encontrarse con el triunfo ante Coquimbo Unido, con solitario gol del atacante de 26 años.

Y no es menor: Guerrero había perdido terreno con Francisco Meneghini, pero se las arregló para marcar gol el descuento ante Palestino por Copa Sudamericana y contra El Pirata sumó su segundo gol en tres partidos.

“Me he sentido bien cómodo. Al principio no jugué mucho, pero tenía que dar la vuelta la mano. Me preparé mejor para esperar la oportunidad, y me siento con confianza y se me dio la oportunidad. Estoy contento por jugar, convertir y ayudar al equipo“, dijo Guerrero.

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Guerrero siente de vuelta el cariño del hincha de la U

Respecto al cariño de los hinchas azules expuso que “lo recibo de buena forma, feliz que la gente me apoye, porque es fundamental para el equipo. Con los partidos me he sentido con confianza y haciendo goles, si la gente puede disfrutar yo feliz”.

Maxi Guerrero asegura que recuperó la confianza en la U.

Por otro lado, Guerrero se refirió al encuentro frente a La Serena, parte de los tres duelos por Copa de la Liga que se disputarán en la fecha FIFA.

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“Con una victoria el equipo se siente mucho mejor, uno siempre quiere ganar y por eso afrontaremos de buena forma la Copa de la Liga, que te permite pelear por un Chile 3 a Copa Libertadores. Esperamos hacer un buen partido, analizamos bien al rival para quedarnos con los puntos”, sentenció el jugador azul.

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Cabe recordar que la U integra el Grupo D de la Copa de la Liga junto a La Serena, Audax Italiano y Unión La Calera.

Resumen:

-Maximiliano Guerrero anotó dos goles en los últimos tres partidos de Universidad de Chile y está contento por recuperar un lugar en la U.

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-El club azul debutará contra Deportes La Serena este viernes por la Copa de la Liga.

-La Universidad de Chile integra el Grupo D junto a Serena, Audax Italiano y La Calera.