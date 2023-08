La irónica reacción de Marco Antonio Figueroa y la U: "Por fortuna no hay gente"

Universidad de Chile vuelve al modo crisis definitivamente y la derrota por goleada contra O’Higgins (2-5) no hace más que confirmar viejos fantasmas. El Chuncho es un equipo desbalanceado, sin un jugador distinto, y un DT que no logra transmitir el mensaje ni encontrar el camino.

Como si fuera poco, al Mauricio Pellegrino tampoco le ayudaron mucho desde la directiva. El único refuerzo contratado para el segundo semestre es Vicente Fernández, toda una apuesta considerando que el jugador viene saliendo de una operación de meniscos.

En medio del partido y desde Nicaragua, Marco Antonio Figueroa ironizó con el primer tiempo entre la U y O’Higgins, un pobre espectáculo que se condice con el presente de un cuadro azul que abrocha la cuarta derrota en línea.

“Uff, el primer tiempo entre la U vs O’Higgins. Afortunadamente no hay gente en el estadio, si no, salen todos”, sostuvo MAF en redes sociales sobre el flaco espectáculo mostrado por ambos equipos al irse sin goles al descanso, en un nuevo duelo sin público de los azules.

Siempre puede ser peor en la U

Pero el Fantasma no se esperaba con el vendaval que vendría en el complemento… “Bien por O’Higgins, lo gana 0-2. Un mejor inicio del segundo tiempo”, publicó Figueroa para después agregar “1-3” y emojis de ojos.

Cabe considerar que la U venía de perder contra el colista Magallanes (2-1). Ahora el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino es goleada por un O’Higgins que también pelea en la parte baja de la tabla, urgido de puntos para alejarse de la zona de descenso.

Marco Antonio Figuera dirigió Universidad de Chile entre 2013 y 2014 con un 50.93% de rendimiento. O’Higgins fue casa de MAF el 2010 y entre 2018 y 2019.

La reacción de MAF por U. de Chile