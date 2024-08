Un complicado escenario tendrá Universidad de Chile en la jornada del sábado, cuando deba visitar a Coquimbo Unido, por la fecha 23 del Campeonato Nacional, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los azules, punteros de la competencia con 46 puntos, enfrentan al quinto lugar con 36 unidades, aunque la preocupación la tiene el equipo de Gustavo Álvarez por varias bajas en su plantel.

En ese sentido, tienen fuera a Matías Zaldivia e Israel Poblete, ambos por acumulación de tarjetas amarillas, además existe expectación por el estado físico de Marcelo Díaz.

El capitán de los azules fue cambiado en el minuto 43 del duelo ante Unión Española, por problemas físicos, por lo que en su lugar ingresó Emmanuel Ojeda. ¿Podrá estar ante Coquimbo?

Gustavo Álvarez optó por cuidar a Marcelo Díaz en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Las dudas con Marcelo Díaz?

Fue el propio Marcelo Díaz, en la presentación de un nuevo emprendimiento con una marca de vino, quien resolvió algunas dudas para los hinchas de Universidad de Chile con respecto a su lesión.

“Vamos a analizar con el área médica y el entrenador qué va a ser lo mejor, por cómo me sienta en las siguientes horas, porque es muy pronto. Me hice exámenes y ya veremos cómo resultó”, comentó Díaz.

“Me he sentido bien cómodo, tranquilo, no he sentido dolor, no sentí algo muy fuerte, salí por precaución, ya tengo mi edad y cundo el cuerpo manda un aviso salgo y pido cambio, espero estar el fin de semana”, detalló.

El propio capitán de la U asegura que quiere “jugar y estar siempre al 100%, por lo menos, con la edad, no me voy a privar de estar en el campo, pero tampoco privar si me tengo que cuidar. Soy consciente de quién soy, pero lo importante es que tenemos un gran grupo”.

¿Cuándo juega la U con Coquimbo Unido?

Universidad de Chile pone la mira en una verdadera final para acercarse al título del Campeonato Nacional. Este sábado 31 de agosto desde las 15:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

