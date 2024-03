Universidad de Chile dio el batacazo de la cuarta fecha y con anotación de Israel Poblete ganó el Superclásico ante Colo Colo. Triunfo que acabó con 23 años sin saber de victorias en el estadio Monumental.

Resultado que tuvo como eje principal a Marcelo Díaz en el Romántico Viajero. “Care pato” se transformó en el líder que comandó al equipo en una de las hazañas más importante de su historia.

Pero sorpresivamente, el ex Racing Club detalló que no hubo una preparación distinta ante el archirrival.

“Fuimos con una mentalidad positiva, ganadora y lo demostramos desde el primer minuto. En la semana la planificación no cambió en nada. Sabíamos que enfrentamos un gran rival, pero el más poderoso somos nosotros mismos”, apuntó en Radio Pauta.

El recado contra Arturo Vidal

Pero Díaz también tuvo palabras para Arturo Vidal, quien calentó antes, durante y después el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Si hasta le bajó el perfil al triunfo azul recalcando que todavía queda mucho campeonato y si no logran levantar la copa no servirá de nada. Por lo mismo el volante rayó la cancha y aprovechó de tocarle la oreja al King.

“El primer tiempo fue nuestro, el segundo de Colo Colo. Pero por suerte nos sacamos la mochila de muchos años sin ganar en ese estadio (…) Nuestras declaraciones fueron mesuradas, y van a seguir siendo así. Yo como hincha me quedo muy feliz. Les agradecí a mis compañeros. Pero ahí queda, no nos podemos relajar con tan poco. Ganamos solo un partido, aún no conseguimos nada”, sentenció Díaz.

¿Cuándo juega la U y Colo Colo?

Cabe consignar que la U en la quinta fecha recibirá a O’Higgins el sábado 16 de marzo a las 18:00 horas. Mientras que Colo Colo visita a Coquimbo Unido el domingo 17 de marzo a las 12:00 horas.