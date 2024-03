Universidad de Chile, tras 23 años, volvió a celebrar en el Monumental frente a su clásico, Colo Colo, el único gol de la tarde llegó a través de Israel Poblete a los 30´ minutos, pero también hubo un héroe silencioso en la hazaña azul.

Gabriel Castellón fue el responsable de mantener la valla invicta para el Romántico Viajero y post partido, habló con los medios y entregó declaraciones.

“Obviamente hay felicidad, por como el grupo trabajó en la semana, se vio reflejado, pasamos momentos difíciles en el partido y lo supimos manejar y ahora sólo felicidad por haber roto esa racha y enfocarnos en lo que viene”, así inició Castellón.

“Hay que se autocrítico, uno también comete errores durante el juego, pero es producto de la ansiedad y nerviosismo que conlleva el partido”, comentó sobre los errores que tuvo durante el encuentro.

“Durante la semana siempre hablamos el tema de los errores y las cosas que se pueden mejorar y soy consciente de lo que puedo mejorar, tengo que ir mejorando partido a partido y darle seguridad a mis compañeros”, agregó.

Sobre el paradón que hizo frente al tiro libre de Gil, la mejor que hizo en el partido, aseguró que “fue en tiro libre que Gil buscó el arco, lo bueno es que me pilló bien posicionado y pude desviarlo”.

El momento de Gabriel Castellón

“He madurado durante los procesos que he vivido en mi carrera, he vivido momentos muy difíciles y me he sabido sobreponer. Ahora a seguir trabajando para mejorar día a día y seguir logrando cosas”, enfatizó.

“Si uno se enfoca en el trabajo, las buenas cosas van a llegar, como llegaron hoy los tres puntos”, agregó.

“Creo que siempre mi forma de trabajar ha sido el día a día, entrenando al cien por ciento, hay un proceso de maduración durante toda la trayectoria”, afirmó.

Los próximos desafíos de Castellón y la Universidad de Chile

“Hay que seguir trabajando y seguir ganando, nosotros nos enfocamos siempre en ganar el partido siguiente, hoy día, el presente era Colo Colo y teníamos que ganar”, aseguró.

“Mañana pensamos en el partido que viene, en el próximo rival que es O’Higgins y enfocarnos solamente en eso porque tenemos que seguir pensando en los objetivos que nos planteamos como grupo”, finalizó

El sábado 16 de marzo, la U recibirá a O´Higgins a las 18:00 horas, partido correspondiente a la fecha 5.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.