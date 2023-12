Un gran golpe de cara al 2024 podría dar Universidad de Chile. Los azules, de acuerdo con todos los reportes, tiene casi listo el fichaje de Marcelo Díaz. Carepato volvería a la U tras muchos mercados de pases donde su nombre sonaba y mucho, pero nunca se terminaba de concretar.

Pero la situación ahora es otra. Ambas partes han acercado posturas en los últimos días y además es un hecho que el formado en la U no será parte del plantel de Audax Italiano para la próxima temporada, abriendo las chances de poder recalar en el CDA.

Marcelo Díaz: “Volver a la U es mi única opción”

Pero todavía no está cerrado. O al menos así lo indicó este jueves Marcelo Díaz. El exseleccionado nacional asistió a la celebración de fin de año de la U, en donde también se aprovechó de festejar un nuevo aniversario de la obtención de la Copa Sudamericana.

Ahí, compartió con la dirigencia y se le vio conversando con Cecilia Pérez y Michael Clark. Previo a ello señaló que la chance de llegar a la U “es la única y espero que se dé”, además de agregar que “la U es mi casa, me gustaría volver”.

“Veremos qué sucede en las próximas semanas. Me encantaría, es un sueño que tengo y que tienen los hinchas. Lo que haga falta vamos a estar, si es que se da. espero de todo corazón que así sea”, agregó Carepato, quien dejó el club en 2012 para irse al Basilea.

Además, asumió que de la U extraña “todo. La hinchada, primeramente, pero todo” y que “ya tengo el chuncho tatuado en la piel, no me acomoda otro atuendo”. También destacó que “me encuentro físicamente bien. Hice un año parejo, pude jugar la mayoría de los partidos en carpeta.

“Me dejó conforme. Me demostré a mí mismo que estoy vigente, tuve alto rendimiento en algunos pasajes, en otros no, pero por algo de equipo. Me quedo contento con eso y lo que venga lo esperaremos”, agregó en relación con su posible vuelta a la U.

Por último, tuvo palabras para la salida de la U de Nery Domínguez, su excompañero en Racing. “Lo veníamos hablando. Una salida es triste sobre todo de un lugar donde estaba contento y comodo. Ya hablará, aunque no es de muchas palabras. Me hubiese encantado encontrarlo acá pero lamentablemente tiene que volver a su país”, destacó.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Díaz en Audax Italiano?

Marcelo Díaz logró disputar un total de 30 partidos oficiales con Audax Italiano en la temporada 2023. En ellos no marcó goles, aportó dos asistencias y sumó 2.313 minutos en la cancha.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2024?

La temporada 2024 del fútbol chileno arrancará el día 15 de febrero con la definición de la Supercopa. Sin embargo, todavía no se define la fecha de inicio del Campeonato Nacional.

