Marcelo Díaz está cada minuto más cerca de cumplir su sueño, pospuesto por varios años: volver a vestir la camiseta de su amada Universidad de Chile. El ex mediocampista del Chuncho se despidió de Audax Italiano tras el término del Campeonato Nacional 2023 y su camino tiene dirección al CDA.

Si bien el fichaje de Marcelo Díaz no está oficializado, una publicación de la U en redes sociales deja claro que Carepato será refuerzo de Universidad de Chile para el 2024, siempre y cuando no pase algo extraño en las próximas horas. Y no se puede hacer otra cosa que felicitar al community manager por la notable indirecta…

En Instagram, Universidad de Chile compartió una promoción navideña de camisetas modelo 2023 a 2×1, y por pocos días. De inmediato los hinchas azules reaccionaron haciendo la comparación entre los “datos”.

“¿Ideas para Navidad? Aprovecha el 2×1 en camisetas Adidas adulto local y visitante en nuestra Tienda Oficial. Ingresa ahora en tienda.udechile.cl. Ojo que es por pocos días”, publicó la U junto a la infografía correspondiente con la información en el dorsal de la camiseta.

No es un misterio que Marcelo Díaz ocupó la camiseta 21 en la U y con ese mismo número cimentó su exitosa carrera. 21… 2×1… Díaz… Días. Básicamente, el primer gran regalo de Navidad para los hinchas azules llegará en los próximos días: Marcelo Díaz.

El arribo de Díaz a la U

El probable fichaje de Marcelo Díaz en la U ha generado ruido mediático. De hecho, el periodista Cristián Caamaño consideró que el regreso de Carepato a Universidad de Chile es un escudo para soportar las críticas por lo que viene: una nueva migración masiva desde Huachipato a los azules.

“Lo de Marcelo Díaz, evidentemente, es el deseo de algunos directores. Una estrategia para tapar las bombas que van a empezar a caer sobre el CDA con la llegada del entrenador de Huachipato, de jugadores de Huachipato y ya sabemos cómo se establece la cocina entre los dirigentes de la U y Huachipato”, manifestó.

Por su parte, César Vaccia consideró que el arribo de Díaz a la U será una estrategia para recuperar la mística perdida por los azules, mientras Johhny Herrera tiene miedo que el paso de su ex compañero, campeones de Copa Sudamericana 2011, no sea el esperado y reciba críticas de los hinchas.

¿Cuántos años tiene Marcelo Díaz?

Marcelo Díaz cumplirá 37 años el próximo 30 de diciembre de 2023. En su carrera, Carepato ha defendido las camisetas de Universidad de Chile, Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas UNAM, Racing, Libertad y Audax Italiano.