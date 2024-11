El capitán de Universidad de Chile recalcó que no darán que hablar por cosas fuera de la cancha y están enfocados en el partido del domingo.

Marcelo Díaz le puso el pecho a las balas tras la primera resolución del Tribunal de Disciplina y que desestimó la denuncia de la U contra Jorge Almirón. Por lo que Colo Colo de momento mantiene el liderato del campeonato nacional a falta de una fecha por disputarse.

“Las reglas están para cumplirse para quien sea, por algo están las reglas y las leyes (…) las imágenes todos las vieron”, apuntó el capitán del Romántico Viajero, que fue el primero al referirse oficialmente a lo que fallo el Tribunal.

Sin embargo, su conferencia de prensa cambió de tono totalmente al ser consultado sobre si esta denuncia empaña la definición del campeonato. Díaz hizo una reflexión potente sobre las constantes críticas de Colo Colo y lanzó un duro dardo que hizo alusión a la última polémica que protagonizaron tras el triunfo ante Iquique en Vitacura.

Marcelo Díaz habló del tema de las polémicas de Colo Colo

“Al menos en la U nunca hemos dado que hablar de cosas extra futbolísticas. No es lo nuestro, no nos vamos a contagiar de esas cosas. A mí juicio el campeonato no se está empañando”, aseguró. “En ningún momento hemos hablado mal del rival, acá se valora muchísimo lo que hemos hecho nosotros este año”, complementó.

Marcelo Díaz enfocado en Everton

Pero más allá de lo ocurrido con la denuncia contra Jorge Almirón, para el capitán de los azules el enfoque sigue estando en el partido del domingo ante Everton. Si hasta en Azul Azul les pidieron que no perdieran el foco de lo que pasa dentro de la cancha.

“La dirigencia nos ha dicho que no nos enfoquemos en eso (fallo Tribunal) A mí me da lo mismo, no puedo opinar mucho (…) Nosotros tenemos que ganar el domingo. Estamos en una instancia definitoria. Ha sido un buen año y vamos a luchar hasta el final”, cerró.