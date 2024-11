Marcelo Díaz y la U dan vuelta la página por fallo del Tribunal: "Ni siquiera me había enterado, me da lo mismo"

Universidad de Chile se prepara para recibir a Everton por la última fecha del Campeonato Nacional. La ilusión de los azules es ganar esperando un tropiezo de Colo Colo ante Deportes Copiapó, lo que significaría ser campeones o forzar definición por final única.

Los azules dejan atrás el fallo del Tribunal favorable a Colo Colo y dan vuelta la página. De hecho, el capitán Marcelo Díaz asegura que en la interna, el plantel del Chuncho ni se preocupó de ese tema.

“Ni siquiera me había enterado, no tengo idea, pero voy a responder una o dos preguntas sobre el tema. La dirigencia nos dijo que no nos preocupemos de eso, que sólo nos enfoquemos en la cancha como ha sido nuestra misión todo el año. A mí me da lo mismo, no puedo opinar mucho”, dijo Díaz en rueda de prensa.

Agrega que “hemos entrenado muy tranquilos esta semana, como todo el año. Enfocados en nuestro trabajo y lo que nos corresponde. Tenemos que preparar un partido trascendental como el del domingo contra Everton. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y es competitivo. La intención es ganar y para eso nos preparamos de buena forma. Ojalá resulte todo el domingo”.

“Las reglas están para cumplirlas y listo”

Consultado nuevamente por el caso del Tribunal, Carepato expuso que “creo que todos han visto las imágenes y lo que sucedió. Las reglas están para cumplirse, para quien sea. Para algo están las reglas”.

Marcelo Díaz aseguró que al plantel de la U no le va ni le viene el polémico fallo del Tribunal.

“Pero eso no nos desenfoca de lo nuestro, sabemos que también dependemos de nosotros, primero tenemos que ganar. Si no ganamos el domingo no tenemos nada que hacer. Es una instancia definitoria en la que se refleja un buen año. Estamos peleando el Campeonato y es positivo. Lo que suceda desde el CDA para afuera poco me preocupa”, complementa.

De todas formas Marcelo Díaz sentencia con un palito para Almirón y Colo Colo: “las imágenes creo que todos las vieron y no se puede decir mucho más. Las reglas están para cumplirlas y listo”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y quién es su próximo rival?

Con la misión de ganar y seguir con opciones al título, Universidad de Chile volverá a la acción el próximo domingo 3 de noviembre (16:00 horas), como visita contra Ñublense. El duelo es válido por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional.