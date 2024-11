Finalmente, el fallo contra Colo Colo fue favorable para el Cacique. No habrá resta de puntos, ni consecuencias por el tema de las supuestas instrucciones de Jorge Almirón al banco albo.

Sin embargo, no todo está cerrado para aquellos que, con la camiseta puesta, vieron esta problemática de secretaría desde sus pupitres. Desde fuera, hay mucho que analizar.

Es lo que hicieron dos ex jugadores de la Universidad de Chile, Francisco Las Heras y Horacio Rivas. Redgol se contacto con ambos para saber su versión sobre la decisión de los Tribunales en el caso Almirón.

Horacio Rivas: “El fútbol se traiciona y se sigue traicionando”

Fue defensa en los años ochenta en la Universidad de Chile. Horacio Rivas tiene, además, un largo trayecto como entrenador por el fútbol nacional.

“El fútbol se traiciona y se sigue traicionando. Aquí no pasa por querer ganar puntos por fuera, ni nada de eso. El lloriqueo no existe, los equipos ganan y son superiores. Pero sí debe existir respeto a las normas”, dijo el ex jugador.

“Para qué escribimos algo que después queremos borrarlo con el codo. No estoy desilusionado, estoy triste por todo lo que se vive, porque esto le hace daño al fútbol”, agregó Rivas, quien se hace una pregunta retórica.

“¿Qué hubiese pasado si le restaban puntos a Colo Colo? ¿La culpa era de la U? ¿O es porque infringieron la ley? No hay que llorar nada, era una opción legal y si no llega a puesto, el futbol va a a seguir funcionando. Pero hay que replantearse muchas cosas sobre lo que se está haciendo”, concluyó.

Francisco Las Heras: “Es una injusticia, porque se pasa a llevar el reglamento”

Parte del Ballet Azul, Francisco Las Heras fue uno de los grandes jugadores de los 60′ y principios de los 70′ en el Romántico Viajero. Es por eso que opina con el corazón.

“Lamentablemente, es un precedente. Se están pasando a llevar el reglamento de la ANFP, así que no sé para qué va a existir, si no se aplica”, aseguró de entrada Las Heras.

“Yo creo que la U debe dar vuelta la página y preocuparse del Campeonato. Lo que pase este último partido es lo que vale y nada más”, añadió el ex jugador.

“Estamos en Chile, está Pablo Milad a la cabeza de la ANFP, que no le conviene estar mal con Colo Colo, etc. Vi muchas cosas que están por debajo y que quizás no se van a saber. Pero, finalmente no pasó absolutamente nada. Literalmente, es una injusticia, porque se están vulnerando las reglamentaciones”, concluyó.