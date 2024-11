El destacado periodista de Radio ADN, Danilo Díaz, se mostró sorprendido por la forma en que Arturo Vidal se expuso ante la opinión pública en medio de un polémico carrete en un local nocturno, hasta altas horas de la madrugada del lunes.

Es que Vidal, junto a otros jugadores de Colo Colo, se vio envuelto en un confuso episodio bohemio en Vitacura, donde incluso surgió una denuncia por abuso sexual contra el mediocampista. Díaz reitera que en su tiempo libre los jugadores pueden hacer lo que quieran, pero está sorprendido porque el Rey Arturo se pudo ir preso en una semana trascendental para el Cacique.

“Los jugadores están en su día libre. Ahora, las imágenes no son buenas. ¿A qué ciudadanos de a pie un carabinero le acepta el trato que tuvieron los jugadores de Colo Colo? Sobre todo lo de Vidal. El carabinero tuvo una enorme paciencia, pero al resto de los ciudadanos no nos tratan así. Vamos presos de inmediato. Ese es el punto”, dijo Danilo Díaz.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009 agrega que “yo creo que la vida privada de los futbolistas y deportistas, es su vida privada. Tienen su día libre, pero también tienen que responder después en la cancha”.

Vidal se regaló pese a no ser joven; carabinero con paciencia

“Esto de regalarse, la exposición. Nadie cree y me parecería que no sería correcto que todos los atletas sean monjes tibetanos, son jóvenes que están, especialmente en el fútbol, con ingresos económicos que no son los comunes para la media. Pero es cierto: muchos entrenadores les dicen ‘cuidado, no se expongan’. Y estos son errores, y la gravedad es que Vidal es un jugador veterano, y se expone”, complementa.

Sobre el tema concluye que “más aún todo lo que se ha vivido en el último tiempo con el tema de las cámaras. Ahora yo quiero una opinión de Carabineros. Me saco el sombrero por la paciencia del carabinero. Pero la pregunta es, ¿a los demás ciudadanos se les trata igual?”.

Respecto al comportamiento de Colo Colo tras los hechos, Díaz expuso que es “normal de estos tiempos, porque los clubes y organizaciones hablan en la buena, no en la mala. Eluden el conflicto, y cuando eligen hablar las organizaciones, clubes, federaciones, comités, bancos, empresas, hablan cuando ellos estiman que les corresponden o creen que pueden hacer control de daños”.

“Aquí no hay ningún control de daño que puedan hacer. ¿Qué van a decir? Lo que puedan decir Colo Colo podría agrandar la falta y generar un conflicto mayor, en una semana decisiva porque se juegan el título. Seguramente se armará una defensa, una respuesta corporativa como con el caso de la U y Colo Colo por el caso del Tribunal de la ANFP”, sentencia Danilo Díaz.