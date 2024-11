Siguen las repercusiones por el caso de Arturo Vidal y la fiesta del domingo por la noche en Vitacura. Ahí, la hermana de una mujer en estado de ebriedad estampó una denuncia por presunta agresión y drogar a la supuesta víctima.

En contraparte la modelo venezolana Sile Sajor ha hecho noticia por sus testimonios como testigo del hecho, defendiendo al jugador de Colo Colo y acusando a la hermana de la afectada de mentir en su versión.

“Me están tratando de machista, no me importa si soy el tipo de persona que incita a las demás niñas a cuidarse y no tomar o drogarse en exceso, que no le pase algo y poner su vida en riesgo, que quede en el baño tirada”, dijo la venezolana, en su Instagram.

Reitera el apoyo a Vidal como testigo

La mujer con más de 50 mil seguidores en Instagram y quien dice ser testigo clave de lo ocurrido en la noche de los jugadores colocolinos, vuelve a insistir en que Arturo Vidal jamás estuvo en el baño con la presunta víctima.

El control de identidad a los jugadores albos.

“Yo no quiero ir a la tele, no necesito agrandar esto, no me importa lucrar, lo que me enojó es ver que estaban tratando de violador a una persona que ni siquiera estuvo en el baño cuando yo la estaba cuidando”, dijo Sile Sajor.

Siguiendo con su relato, la modelo le cayó con todo a la hermana de la mujer aludida, quien aseguró que había registros de Arturo Vidal en el celular de la afectada.

Por ello, la testigo del King dijo que en el bar “ella fue y le pidió un saludo ¿Qué tiene de malo eso? La hermana de esta niña está aferrada, un saludo no es agredir sexualmente”, cerró.