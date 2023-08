Luego de las tres derrotas en el Campeonato Nacional, Universidad de Chile se ha alejado de la pelea por el título en la tabla de posiciones, algo que, hace unas semanas, parecía un gran objetivo para el plantel de Mauricio Pellegrino.

Pero con la mala racha las ilusiones de luchar por la copa se han congelado, de parte del plantel y de la directiva de la concesionaria Azul Azul, que, en voz del director deportivo, Manuel Mayo, explica para dónde quieren apuntar.

Desafíos

“Al estar en la U la respuesta es fácil: es competir por lo máximo que nos permita el campeonato, que es estar en las posiciones de avanzada, que sí nos sirve para ser campeón está bien, o vamos a estar lo más cerca posible de eso”, explicó de entrada Mayo.

El director deportivo agrega que, además, tras los triunfos en el Clásico Universitario y el contra Huachipato, que les permitieron alcanzar la cima, hizo que la prensa los pusiera de candidatos al título y que ahora se ha ido desmoronando.

“Un campeonato que, después de ganar esos partidos ustedes (la prensa) nos ponían como candidatos, ahora parece que no lo somos. Si ganamos dos partidos más nos metemos de nuevo. Al estar la tabla apretada es cambiante y el discurso desde ustedes va cambiando semana a semana. Es muy distinto lo que uno escucha y esos objetivos que dicen, que salieron de la prensa”, detalló.

Objetivos

Mauricio Pellegrino siempre ha evitado poner la mochila de candidato al título a su equipo, algo que, en este caso, Mayo, comparte, porque se alinea a lo que piensan en la U.

“Nosotros tenemos nuestros objetivos, por eso me parece buena la mirada de Mauricio, que no es que sea cauto o no quiera responder. Pero si habla de cuál es el objetivo para fin de año, se olvida de mejorar fin de semana a fin de semana, que me parece una mirada racional y que comparto”, comentó.

“El objetivo nuestro es ver a la U lo más arriba posible y compitiendo por lo máximo. Si te digo que es salir campeón y no salimos, nos van a criticar. Es estar lo más arriba posible. Tenemos que clasificar todos los años a copas internacionales y si nos alcanza para el campeonato espectacular o estar lo más cerca posible. Pero tenemos que mejorar fin de semana a fin de semana, y a fin de año, terminar lo más arriba posible de acuerdo con lo competitivo del equipo”, finalizó.