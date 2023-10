Luis Musrri revive frustrado proyecto para ir en ayuda de la U: "Clark no lo aceptó"

Luis Musrri fue invitado al programa Pulso de TNT Sports, y volvió a hablar de Universidad de Chile tras largo tiempo. En la entrevista, el ídolo azul fue consultado sobre si tiene relación con la actual directiva del club.

Esto hizo que el legendario capitán de la U recordara que hace un buen rato tuvo un plan para ir en ayuda del equipo de sus amores. Este fue presentado en una reunión con Michael Clark, y contó que solo llegó a esa etapa.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

“Conozco y tuve un par de reuniones con Michael Clark a inicios del 2022, le presenté un pequeño proyecto pero al final de cuentas no me lo aceptaron, por decirlo de alguna manera”, disparó de entrada.

Sin embargo, aclara que “tenemos buena relación, incluso a veces le pido entradas para ir al estadio y no hay ningún problema”.

“Es una buena relación, al menos con Clark y los que siguen de antes del club también, que siempre va a estar esa relación. Hay como 20 fotos mías en el CDA, algo me deben conocer”, complementó.

Tras eso, Musrri abre su corazón y destaca que “es difícil para mí criticar a la U, sinceramente, no es por sacarle el poto a la jeringa por decirlo de una forma chilena, pero es difícil”.

“A mí una de las cosas que me cargaba cuando jugaba era cuando salían los exjugadores, los mayores, criticando en algún momento lo que estábamos haciendo, y no quiero caer en eso”, apuntó.

“Hace mucho no hablaba de la U”

“Yo hace mucho rato que no hablaba de la U, me llamaban de radios de Santiago, y esta vez lo hice porque ya me tenían chato y además conozco a Rodrigo (risas)”, apuntó.

Después aclara que “nunca voy a criticar ni el actuar ni lo que están haciendo los dirigentes porque yo siento que todos lo hacen lo mejor posible, que se equivocan sí, claro, como todos, pero siento que todos son hinchas de la U”.

“Ni hablar de Carlos Heller para adelante, o incluso los anteriores que lograron cosas con Sampaoli, pero creo que hay momentos en los que hay que tirar el carro para el mismo lado, y yo estoy en esa parada y lo voy a hacer siempre, nunca voy a pisotear a alguien que esté en el suelo”, concluyó.

Revisa la entrevista:

¿Cuánto tiempo jugó Luis Musrri en la U?

El oriundo de Melipilla estuvo prácticamente toda su carrera en Universidad de Chile. Llegó a las inferiores en 1979, debutó profesionalmente en 1987 y se retiró el 2004. El 2001 fue el único año donde no jugó en la U, ya que defendió al Unnan Hongta de China.