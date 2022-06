El ídolo de Universidad de Chile asegura que ha estado preocupado por lo que pasa en el club, por lo que se animó a presentar un plan, aunque precisa que todavía no ha recibido alguna respuesta de parte de la directiva. Eso sí, considera adecuado el arribo de Diego López.

Luis Musrri presenta un proyecto en Universidad de Chile, pero Azul Azul lo deja esperando: "Aún no he tenido respuesta"

Este domingo comienza un nuevo proceso en Universidad de Chile, esta vez de la mano del entrenador Diego López, donde enfrentarán a General Velásquez por la Copa Chile.

Una etapa donde los azules esperan poder levantar sus malas campañas de las últimas temporadas, donde quieren salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones.

Algo que también ha tenido preocupado a jugadores históricos, como por ejemplo Luis Musrri, quien asegura que se ha acercado a la dirigencia de Azul Azul para presentar un proyecto para ayudar a la institución, aunque no ha tenido respuesta.

"Presenté un proyecto a la actual directiva de la U, quiero estar cerca del club, quiero aportar al equipo, pero aún no he tenido respuesta. Quiero ayudar desde mis conocimientos y desde mi liderazgo al club. Se necesitan referentes", comentó el ex capitán en DirecTV.

Si bien dice que seguirá esperando, su idea es poder aportar desde dentro de Universidad de Chile, tal como lo hizo en alguna oportunidad cuando se puso el buzo en compañía de Víctor Hugo Castañeda.

Respalda a López

El referente azul también se anima a dar su opinión sobre la llegada de Diego López, donde asegura que tiene confianza en lo que puede hacer el uruguayo.

"A la U deben llegar técnicos como Diego López, con experiencia, que hayan sido campeones. Lo que me da lata es que antes llegaron técnicos desde Argentina con un semestre bueno", analizó Musrri

En ese sentido, asegura que el uruguayo se ha expresado bien con lo que quiere para la U, donde tendrá una difícil tarea.

"Las declaraciones de Diego López han sido buenas, sin tanto humo como otros entrenadores que llegaron antes. Me parece que es un D.T. que le viene bien a la 'U' y espero que los resultados lo acompañen".