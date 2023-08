El momento de Universidad de Chile es amargo. Y hay algunos que lo saborean con especial estupor. Es el caso de los históricos de la U, que sin poder hacer nada ven cómo el equipo no levanta cabeza desde hace un buen tiempo.

Pese a que el inicio de año parecía distintos a los anteriores, el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino ha retomado la senda que el equipo azul ha seguido en los últimos campeonatos. Es por eso que Luis Musrri, uno de esos históricos que ven el deterioro desde fuera de la cancha, se mostró preocupado y descontento, más allá de lo que digan los resultados.

A través de su cuenta de Instagram, el ex volante de la U escribió: “Mi amada Universidad de Chile, cada día que pasa pierde su mayor valor, la pasión, el amor por los colores. No hablo de los resultados de los últimos años, hay algo que no me representa, no sé qué es”.

Además, el ex DT de otros equipos como La Serena, Deportes Iquique y San Antonio Unido agregó que: “antes éramos malos, incluso estuvimos 25 años sin ser campeones y bajamos a la B. Hoy, lo tenemos todo: el CDA donde podemos formar jugadores, hay recursos. Antes no había esto, pero teníamos algo”.

¿Qué será ese algo que señala Musrri? Si bien no aclaró este punto, el ex jugador sí deseó lo mejor al devenir del club. “Ojalá lo volvamos a recuperar. Vamos La U”, cerró en su escrito sobre redes sociales.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Universidad de Chile vuelve a la cancha la próxima semana, en el regreso del Campeonato Nacional. Esto será el día viernes 25 de agosto, cuando desde las 18:00 horas enfrenten a Unión La Calera.

¿Cómo va la U en el actual Campeonato Nacional?

La Universidad de Chile se encuentra en la octava posición del torneo, con 30 puntos. Por el momento, no se encuentra en lugares de clasificación a copas internacionales, aunque tan sólo la diferencia de goles la separa de ello.