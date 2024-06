El ex jugador e ídolo de la Universidad de Chile se confesó y aseguró lo errático que fue aceptar la banca azul en 2016.

Ha sido un primer semestre gratificante para la Universidad de Chile. El cuadro laico consiguió terminar la mitad del Campeonato Nacional 2024 en el primer lugar del escalafón y ya se preparan para la segunda patita.

Este buen momento azul, poco normal en los últimos años, ha vuelto a traer a nuestras memorias los buenos momentos del pasado del Bulla. El cuadro universitario solía pelear más cosas que en los últimos años y ese es el desafío que tendrán que lograr en el segundo semestre.

Uno de los que estuvo en alguno de aquellos gloriosos momentos pasados fue Luis Musrri. El ex volante de contención de la Universidad de Chile tuvo una carrera de varios trofeos, con la particularidad que el cuadro azul fue su único equipo en Chile.

Pese a ello, Luchito Musrri no se contenta con el palmarés dejado como futbolista. Una de las espinas más clavadas en el corazón del ex jugador es su poco fructífero paso por la U, por allá por el 2016, cuando aceptó compartir banca con Víctor Hugo Castañeda.

Arrepentido

Luis Musrri no cree haber tomado una buena decisión en aquel momento y lo dejó claro en entrevista con La Magia Azul. “En ese momento estaba en Deportes La Serena y mi carrera como entrenador estaba renaciendo y habíamos armado un equipo bueno, tenía a Jaime García como ayudante y claro, cometo un error, pero es imposible decirle que no a la U”, comentó.

“Con la cabeza más fría, pienso que no era mi momento para llegar a la U. Cometí un error, porque al final fui como ayudante de Víctor Hugo, no tenía muchas decisiones que tomar. Fue hermoso volver al estadio, que la gente te apoye, pero en lo netamente profesional, para mí, no fue bueno”, añadió.

Según Musrri, existió un “antes y un después” de su paso por la U, ya que se sintió muy afectado por no sacar los resultados esperados. Pese a ello, su amor por el Bulla no disminuye. “Si me llaman de nuevo para ser ayudante de alguien, voy, es una cosa que para mí, la U es lo más grande que hay, hasta iría a barrer a la U”, enfatizó.

El ídolo azul se encuentra actualmente sin club, tras un periplo con más malas que buenas por San Marcos de Arica, Deportes Iquique e Independiente de Cauquenes.