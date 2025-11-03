Universidad de Chile no vive sus días más tranquilos. Por si fuera poco con lo deportivo, salen a la luz los problemas policiales que mantienen cortado a Rodrigo Contreras.

El Romántico Viajero dejó atrás toda la ilusión internacional que había despertando la campaña en la Copa Sudamericana y ahora se baña en la realidad del torneo nacional, donde no lo pasan muy bien. Deben luchar por ir a la Copa Libertadores.

El problema que afecta a Rodrigo Contreras

Universidad de Chile cayó en su visita a Huachipato y complica sus opciones de meterse en la Copa Libertadores de 2026. Por esta razón, el ánimo no es de los mejores entre los hinchas. Tras soñar con ser campeones a nivel continental, ahora intentan terminar de buena manera una temporada que causó mucho ruido, pero que finalizará con pocas nueces.

En medio de esto, una información relacionada con Rodrigo Contreras sigue causando ruido. Llamó la atención que en las últimas el delantero tuviera poca participación, al punto de no ser ni convocado por Gustavo Álvarez.

RedGol había informado el pasado 27 de octubre que esto tenía relación con un problema judicial que estaría enfrentando el atacante. Pues bien, ahora salieron mayores detalles del problema que enfrenta el delantero formado en San Lorenzo.

Ahora se supo que toda la situación tiene que ver con un reloj robado. Este artículo habría sido ofrecido a Contreras, quien no lo habría comprado. Sin embargo, esto bastó para que la Policía de Investigaciones llegara al CDA a tomar la declaración del argentino, de acuerdo a lo que informa La Magia Azul.

Lo anterior fue lo que molestó a Gustavo Álvarez. Contreras solo jugó los minutos finales ante Lanús, mientras que con Huachipato no ingresó. Finaliza su préstamo con U. de Chile al final de la temporada y todo indica que no seguirá en el Romántico Viajero.