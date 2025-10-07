Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde hay varios jugadores que no van a continuar en el equipo.

Dentro de las renovaciones y análisis de la plantilla está en la mira el caso de Leandro Fernández, donde su bajo rendimiento en la temporada es un tema a discutir.

Pese a que se dijo que había molestia en el jugador por los pocos minutos y que empezaría a buscar nuevos horizontes, se ha conocido una nueva versión que deja en claro su futuro.

Todo porque el delantero argentino está de lo más contento en la U, por lo que busca cumplir en la totalidad su contrato el que expira recién a fines de la temporada 2026.

Leandro Fernández tiene contrato hasta final de 2026 en Universidad de Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Lea Fernández se anota para 2026 en la U

Así lo hizo saber el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien contó detalles de la situación de Leandro Fernández en Universidad de Chile, donde seguirá luchando por la titularidad.

Una lesión en el tobillo lo hizo perder partidos y mucho terreno en la lucha por ser estelar, donde ha debido que remar desde atrás para poder sumar minutos dentro de la U.

Es más, fue recién titular en el duelo ante La Serena, donde se jugó con formación alternativa, con un nivel que fue criticado por varios de los hinchas, aunque respaldado por Gustavo Álvarez.

Pese a todo, Fernández tiene en mente continuar en los azules para la próxima temporada, donde todo dependerá de la evaluación final que haga la dirigencia de Azul Azul.

