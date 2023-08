La U llegó a cinco partidos sin ganar en el Campeonato Nacional 2023, aunque le puso fin a un póquer de derrotas con un empate ante Curicó Unido. Ese mal momento del primer equipo llegó también al fútbol formativo masculino del Romántico Viajero, que tiene a la institución cerca de los puestos de descenso.

El pasado fin de semana, el equipo de proyección de Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Magallanes por la fecha 3 del Torneo Clausura. Con esa derrota, el equipo que adiestra Sebastián Miranda marcha en el último lugar con 0 puntos.

Por la 2° jornada, el Bulla cayó por 2-0 como local frente a Huachipato. Y en el estreno de la categoría, los azules perdieron por 3-2 frente a Everton en condición de forastero. Eso sí, en el Torneo Apertura, la U terminó la fase regular en el 5° puesto con 26 puntos en 15 juegos.

Con ese registro, puede engrosar su rendimiento en la tabla ponderada, donde marcha en el 12° lugar. Muy cerca de los tres equipos que pierden la categoría. Aunque las bases de los Campeonatos Nacionales del fútbol formativo, que van desde la Sub 15 al elenco de proyección, explican bien cómo es el descenso.

¿La U masculina del fútbol formativo está amenazada con el descenso?

En el artículo 9 de las bases del Campeonato Nacional se pueden apreciar las dificultades que vive la U. En el inciso b), se explica cómo es la puntuación para el descenso. Queda especificado que “el sistema de clasificación que sumará los puntos obtenidos por las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y proyección, con el objeto de definir los cambios de división al final de cada campeonato”.

La ponderación es diferente. También está estipulada en el texto de 25 páginas que se puede encontrar en el acápite “documentos” del sitio web oficial de la ANFP. La Sub 15 aportará un 15 por ciento del registro. La Sub 16, una quinta parte. Es decir, el 20 por ciento. La Sub 17 suma un 30 por ciento. Y la Proyección, un 35 por ciento. Por eso duelen tanto las tres derrotas consecutivas del equipo del Seba Miranda.

El repaso comienza de los 25.50 puntos ponderados que da como resultado la sumatoria. El equipo de Proyección es el que más aporta por reglamento. Vale decir: 8,93 puntos para el registro que definirá el descenso. En el Clausura de la Sub 17, la U suma tres puntos en tres partidos. Y en el Apertura terminó en el 3° puesto con 27 unidades.

Y por la ponderación que entrega esa categoría, serían 7,65 puntos. En el Clausura de la Sub 16, Universidad de Chile marcha en el 12° lugar con seis puntos en ocho encuentros. En el Apertura fue penúltimo con 10 unidades en 15 compromisos, pero con menos valor: 5,1 computan para la misión de mantener la categoría. La Sub 15 también aporta 3.825. Con esa sumatoria, 25,50, la U sólo está por sobre Everton, Deportes Temuco, Curicó Unido y Magallanes.

¿Cuántos partidos le quedan a la U en los torneos nacionales de fútbol formativo?

Al Torneo Clausura de Proyección le restan 12 fechas. Al Sub 17 también le resta una docena de encuentros. Al equipo Sub 16 de Universidad de Chile le faltan siete encuentros en el campeonato Sub 16, igual número que al elenco Sub 15. ¿Zafará del descenso la U? Queda tiempo para definirlo, pero al menos la amenaza está cerca.