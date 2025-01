La U confirma a su sexto fichaje y lanza una potente frase: "Siempre me dijeron..."

Universidad de Chile quiere mejorar lo hecho en la temporada 2024 y para ello tiene que ganar el Campeonato Nacional, porque viene de obtener un segundo lugar.

Los azules lideraron el torneo casi todo el año, sin embargo no pudieron aguantar el tranco y Colo Colo los superó por dos puntos, para así dejarlos con el subcampeonato.

La U pretende seguir en un nivel elevado, porque además vuelve a la Copa Libertadores, es por ello que el entrenador Gustavo Álvarez pidió una serie de refuerzos, donde el goleador era el más solicitado.

Rodrigo Contreras se emociona tras fichar en la U

El delantero que finalmente pudo contratar Azul Azul es el argentino Rodrigo Contreras, de gran campaña 2024 en Everton, quien llega cedido a Universidad de Chile desde Deportes Antofagasta, club dueño de su pase.

Tras realizarse los exámenes médicos de rutina el artillero fue oficializado este sábado en los azules y dio a conocer toda su alegría por recalar en los estudiantiles.

“Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Hace mucho que lo venía soñando y eso me pone muy contento. Siempre me dijeron cosas muy lindas del Club, la hinchada es hermosa, me siento identificado”, dijo Contreras.

Rodrigo Contreras es el sexto fichaje de la U tras Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández y Javier Altamirano.