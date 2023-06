Universidad de Chile se quedó con el Superclásico en la categoría de Proyección ante Colo Colo, por el paso a los cuartos de final de la Copa Futuro, en el Centro Deportivo Azul.

El único tanto fue marcado por un delantero que dejó al margen del plantel el técnico Maucio Pellegrino, pero que la remó todo el semestre en solitario para tener su gran revancha: Cristóbal Muñoz.

Otra oportunidad

El fútbol siempre da revancha. Es una frase que ocupan mucho los jugadores, cuando las cosas no se le están dando, pero que encaja por lo que ha debido luchar Muñoz en esta temporada.

A principios del 2022 se determinó mandar a préstamo a Muñoz, quien suma 171 minutos con la camiseta de Universidad de Chile, desde 2021, cuando se estrenó en primera.

Pese a no encontrar club, Muñoz no bajó los brazos y se mantuvo entrenando en el Centro Deportivo Azul, donde lo tuvo que ser en forma particular, lejos del primer equipo, del cual era parte.

Incluso fue alejado del equipo de Proyección que disputó el torneo juvenil, dejando en claro que las oportunidades sólo las tendría saliendo de la U en el próximo mercado de pases.

Revancha

Cristóbal Muñoz recibió hace poco la grata noticia de que nuevamente le abrían las puertas del equipo Proyección, de la mano de Sebastián Miranda, donde no desaprovechó la oportunidad.

Todo porque en el Superclásico de la Copa Futuro, el jugador formado en la U marcó el único gol de la jornada en el CDA, dando el paso a los cuartos de final de la competencia, dejando en el camino a los campeones de la categoría.

Una historia de revancha, de esas que se dan poco en el fútbol, pero que en esta oportunidad tiene a Cristóbal Muñoz inflando el pecho por el tremendo esfuerzo y el gran premio que ha conseguid.