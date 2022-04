Universidad de Chile se apronta para la visita ante Coquimbo Unido, partido pactado para este sábado desde las 17:30 horas, por la novena fecha del Campeonato Nacional. Los azules necesitan dejar atrás la derrota contra la Católica en el clásico y Cristóbal Muñoz es uno que asoma como titular en el ataque.

Cristian Palacios aún tiene complicaciones del corte sufrido en el pie ante Unión Española y el joven canterano de 20 años es la carta de Santiago Escobar.

“Yo trabajo y me esfuerzo día tras día para la posición en la que me toque, sea titular, suplente o cuando me toca alentar desde fuera al equipo. Trabajo diariamente para dar lo mejor de mí y siempre voy dar lo mejor. Estoy feliz si me llega a tocar mañana, siempre será esa la línea de mi vida y carrera”, dijo Muñoz.

El atacante agregó que “trabajamos muy duro esta semana para traer los tres puntos. Sabemos lo que es Coquimbo y la calidad de jugadores que tienen. Me hace feliz saber que puede ser que juegue, para mí estar en la U es lo máximo. Estamos muy ilusionados”.

Sobre el rival Muñoz sostuvo que “sabemos lo que es Coquimbo, independiente de la posición en la que esté. Tiene jugadores con mucha categoría y experiencia. Allá de local son un equipo fuerte. Nosotros hemos trabajado muy duro esta semana para traernos los tres puntos. Vamos a salir con ganas de conseguir el triunfo”.

En lo emotivo, el joven delantero se refirió a su sentimiento por la U, la opción de marcar su primer gol como futbolista profesional y quiénes son sus grandes referentes.

“Todo el que llega a este club sabe lo que significa jugar en él. Para mí la U es el club más grande de Chile y el que llega sabe a lo que viene. En las juveniles nos crían para dar lo mejor y dejar siempre bien parada a la U. En el plantel estamos todos en la misma línea y nos enseñan desde chicos que la U se ama y respeta”, expuso.

Añadió que “mis dos máximos referentes, primero el Matador Salas, por lo que es y fue, jugador criado en casa, destacó aquí, se hizo ídolo y jugó en Europa. Es el ejemplo a seguir de muchos. Luego Diego Rivarola, que de chico me dio muchas alegrías con sus goles. Crecí con muchos de sus goles. (…) Con trabajo y esfuerzo las cosas se dan. Es un sueño de toda la vida hacer un gol en el club de mis amores. Pero estoy tranquilo”.

Por último tuvo palabras para la sensible partida de Leonel Sánchez: “para nosotros es una tristeza inmensa. Es un jugador que nos representa a muchos. Es un jugador ligado a la U, que es la U. De mi parte le mando mi más sentido pésame a su familia. Vamos a seguir la misma línea que nos dejó Leonel", sentenció Cristóbal Muñoz.