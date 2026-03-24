Universidad de Chile quedó entre las cuerdas por la aparición en el reportaje de Canal 13 con el director de Azul Azul, Aldo Marín, donde lo mostraron conversando con barristas de Los de Abajo, en un caso de narcotraficantes.

Algo donde también salieron involucrados los jugadores Marcelo Morales y Lucas Assadi, donde ambos tuvieron una conversación con el gerente deportivo Manuel Mayo.

Pero el caso de la dirigencia dará que hablar esta misma semana, en la reunión de directorio de todos los meses que se hace en la concesionaria Azul Azul, donde se enciende el debate.

Así lo hizo saber el periodista Fernando Tapia, quien deja en claro que estará sobre la mesa el tema de Michael Clark, además de Aldo Marín, donde especifica por qué no pueden sacarlo.

Aldo Marín fue apuntado en un reportaje con narcobarristas. Foto: Canal 13.

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Aldo Marín sabe mucho en la U

Fue en el programa “Pauta de Juego”, donde Fernando Tapia adelantó lo que viene en Azul Azul: “El jueves hay una reunión de directorio, a las 13 horas. Sabemos que hay una versión que Clark va a dar un paso al costado en abril, pero no podemos descartar que esto se pueda acelerar porque es insostenible la ausencia del presidente del club”.

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“Pero, además, se coloca sobre la mesa la situación de Aldo Marín, hay dos o tres directores, de la Casa de Estudios y de los accionistas minoritarios que pedirán su salida, pero no tienen los votos”, detalló.

En ese sentido, entregó una postura clara para definir por qué Marín no corre peligro en la salida de la dirigencia, que pone más turbia la situación.

“Saldrá solo si el quiere, no lo pueden echar porque sabe mucho, pero de que van a pedir su salida lo harán, para que quede claro que no todos en el directorio comparten algo tan grave como se expuso”, finalizó.

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