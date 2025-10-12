El bombazo de la salida de Gustavo Álvarez desde Universidad de Chile de inmediato cruzó las fronteras nacionales para arribar en Perú, donde ya hacen repercusiones del arribo del entrenador argentino a la selección de su país.

Fue el diario El Mercurio el que esta jornada puso sobre la mesa el fin del ciclo del entrenador argentino en los azules, una vez que termine la temporada, incluso en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana donde enfrentarán a Lanús.

Una situación que mueve el piso en el Centro Deportivo Azul y que meterá presión al partido de este lunes, donde la U debe enfrentar a Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Pero en Perú también hacen eco de la información del periódico, donde el nombre de Gustavo Álvarez se toma las portadas en los medios deportivos de ese país.

Los medios peruanos replican la información de Gustavo Álvarez.

¿Qué dicen en Perú de Gustavo Álvarez?

Uno de los primeros en reaccionar fue Depor, quienes ya ponen el nombre de Gustavo Álvarez que se comienza a acercar a la selección de Perú, para iniciar un nuevo proceso.

“Se descartó a Ricardo Gareca y Fabián Bustos, por ejemplo, por no coincidir con la idea de juego que pretenda impregnar en la Selección Peruana para el Mundial 2030. Además, Luis Zubeldía, quien había sonado como una posible opción en la Videna, fue contratado en los últimos días por Fluminense de Brasil, así que la lista de candidatos al banquillo de la Bicolor se reducen”, explican.

El mismo medio apunta a diferencias del entrenador con la U, que será la clave para seducirlo a tomar a la selección peruana, incluso cuando está por jugar una importante definición a nivel continental.

“En ese sentido, el entrenador argentino dejó entrever que no estaría del todo cómodo en la U. de Chile y que solo el título de la Copa Sudamericana podría cambiar su panorama en el país vecino, sabiendo que el trofeo de la Liga de Primera en Chile está casi perdido. En la Videna podrían estar siguiendo sus pasos con miras al 2026″, explicaron.

