Universidad de Chile sigue dolida luego de la goleada que le propinó O’Higgins en el Campeonato Nacional, lo que significó la cuarta derrota consecutiva en la segunda parte del torneo.

Por lo mismo, el martes, al otro día del partido en Santa Laura, el plantel tuvo una reunión para decirse todo a la cara y comprometerse en sacar esto adelante, en algunos datos que reveló esta jornada Federico Mateos.

Reunión

El volante dejó en claro que el plantel ha hecho una autocrítica por el momento que están viviendo, dejando sobre la mesa que había que hacer un esfuerzo extra de parte de todos.

“Creo que la baja individual se nota, estamos al debe como equipo y eso nos lleva por momentos baja la intensidad, a no estar claros. Pero por eso se tuvo que charlar entre nosotros, para mejorar en lo que uno hace en el día a día, no sólo en los partidos, que eso nos lleva a estar más cerca de ganar lunes porque será una final”, comentó en conferencia de prensa.

“No estamos en un gran nivel, es evidente y las derrotas lo reflejan. Pero es momento para agarrar la bronca y revertirlo. El equipo es el mismo que venía peleando arriba, pero es momento de corregir lo que estamos viviendo y mejorar”, detalló.

En esa misma línea, asegura que saben que estos resultados también complican el cargo del entrenador, por lo que están alineados en cumplir con Pellegrino.

“Nosotros lo vemos bien, creo que la autocrítica de los jugadores la tenemos que hacer todos. Lo del técnico lo maneja otra gente, pero nosotros lo tenemos que respaldar y el último partido no lo hicimos. Hay que mejorar en lo grupal para darle espalda al técnico, por la confianza que nos da a nosotros”, profundizó.

De ahí en más se refirió al mensaje de entrenador a los jugadores, que el propio Pellegrino aseguró que ante O’Higgins, no estaba llegando.

“Creo que es verdad, nosotros con el 3-1 nos volvimos locos y no supimos qué hacer. No nos puede pasar eso otra vez. Después se olvida todo y no sirve de nada y terminamos con vergüenza deportiva. No puede volver a pasar. Hay que estar al 100 todo el partido. El mensaje está claro, tenemos que mejorar mucho en lo individual, potenciarnos entre nosotros para llegar a cumplir el objetivo planteado”, cerró.

¿Hace cuánto no gana Universidad de Chile?

Cuatro son los partidos que lleva con derrotas Universidad de Chile en la segunda rueda del Campeonato Nacional: Unión Española, Palestino, Magallanes y O’Higgins.

Una situación que tiene muy complicado al técnico Mauricio Pellegrino, quien cuelga de un hilo con el respaldo de la dirigencia, donde será clave el partido del lunes ante Curicó Unido.