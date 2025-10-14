Universidad de Chile volvió a las canchas tras el largo receso por el Mundial Sub 20 y lo hizo con una victoria, porque venció a Palestino en un duelo clave por la Liga de Primera.

Los azules vencieron por 2-1 y quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones junto a Universidad Católica, en un partido que estuvo marcado por el rumor que uno a Gustavo Álvarez con la selección peruana.

El entrenador argentino aparece como el potencial nuevo DT del cuadro del Rímac, información que choca con su contrato, ya que tiene un vínculo con la U hasta finales de 2026, aunque se puede ir si pagan una cláusula de 1.2 millones de dólares.

La contradicción entre Gustavo Álvarez y Michael Clark

La información del acuerdo entre Gustavo Álvarez y la Federación Peruana de Fútbol fue anunciado por El Mercurio el pasado domingo, donde explican que el cuadro del Rímac pagará la cláusula de salida del estratega.

Esta noticia fue totalmente desmentida por el argentino, quien tras el triunfo ante Palestino respondió ante la pregunta del periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien le consultó por la información que lo une con Perú.

“¿Esa publicación tiene firma? (No, le responde Díaz) O sea, que el diario publica sin firma. ¿El diario menciona con nombre y apellido? Pongámonos serios por favor“, dijo Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez puede salir de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La contradicción viene ahora, porque también habló del hecho el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien aseguró que la información proviene de gente vinculada con Colo Colo.

“Sobre los rumores que han circulado me llama la atención que siempre que a la U le empieza a ir bien, aparecen estos rumores. Es de gente que no da la cara, me parece que viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para estos, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo“, señaló el empresario.

Lo cierto es que la publicación fue escrita por el periodista de El Mercurio Cristóbal Valencia, quien pese a las acusaciones infundadas de Gustavo Álvarez y Michael Clark sí dio la cara, porque su firma aparece en la crónica del diario de circulación nacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana?

El partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se jugará el próximo jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas en un vacío estadio Nacional.