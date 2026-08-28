La banda argentina regresa con dos impresionantes shows luego de su éxito en Viña 2026, con un guiño a los hinchas de la U y otros equipos.

El fútbol, la música y, con mayor razón, la cumbia siempre han estado unidos, pero hay una banda que siempre que viene al país se alineó con los hinchas de Universidad de Chile.

Ke Personajes, la banda argentina que brilló en el Festival de Viña 2026, está de regreso en el país con dos potentes shows para todos sus fanáticos, donde siempre van jugadores del fútbol chileno.

Este viernes 28 de agosto se presentarán en la Arena Monticello, mientras que el domingo 30 dirán presente una vez más en el Movistar Arena, con una fiesta que promete dejar a todos bailando.

Ke Personajes vuelve al país tras triunfar en Viña 2026. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Vuelven tras triunfar en Viña 2026

Ke Personajes vuelve a Chile, ahora con su álbum “Corazón Ausente”, que será presentado en vivo y que tiene colaboraciones con artistas como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

El grupo argentino de cumbia liderado por Emanuel Noir hizo una exitosa gira por 17 ciudades a través de Europa, por lo que ahora aterriza en el país con dos impresionantes presentaciones.

Por lo mismo, alertan que quedan las últimas 300 entradas para el concierto del domingo en el Movistar Arena, en lo que promete ser un show de un alto nivel, tal como demostraron en su triunfo en Viña 2026.

Las últimas entradas para el concierto de este domingo 30 de agosto en Movistar Arena están a la venta a través de Puntoticket.

La U siempre les manda regalos a Ke Personajes.

Ke Personajes y el guiño al fútbol chileno

Desde la primera venida a Chile de Ke Personajes han sido recibidos por hinchas de Universidad de Chile, algo que ha traspasado la pasión, porque de todos los equipos los siguen.

Es más, muchos jugadores del fútbol chileno, incluso de Colo Colo se declaran fans de la cumbia de los argentinos, especial de la personalidad de Ema Noir, su vocalista.

Por lo mismo, los fanáticos de la pelotita se esperan en el Movistar Arena, con un show prometido hace meses por su alto nivel y que tiene las últimas entradas disponibles.