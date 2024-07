Jorge Valdivia recuerda cuando fue congelado como Morales: "No me vengan a decir que no pasa"

La teleserie de Universidad de Chile por el caso de Marcelo Morales ha dado que hablar en la ventana del mercado de pases del Campeonato Nacional, como una polémica que ha sido fuerte en la interna bullanguera.

Uno de los que sacó la voz de fuera de la U fue Jorge Valdivia, quien ha reclamado en duros términos en contra de Gustavo Álvarez por las explicaciones que ha dado por marginar al lateral izquierdo.

Por lo mismo ha profundizado en lo que vive el jugador, donde confirmó que también tuvo que vivir un momento complicado con un tema parecido, cuando estaba en el extranjero.

“De que pasa, pasa. A mí nunca me pasó en Chile, pero afuera sí. Me separaron del plantel porque terminaba contrato en seis meses y yo no iba a renovar con el club y me separaron del plantel”, comentó Valdivia en ESPN.

El comentarista deportivo respondió al tema de Morales en la U.

Valdivia le pega a Álvarez por Morales

El Mago Valdivia ha sido uno de los más críticos por la situación de Gustavo Álvarez y el duelo en que Marcelo Morales fue dejado de lado en Universidad de Chile: “No me vengan a decir que no pasa, porque pasa mucho”.

Por lo mismo, volvió a lanzar los dardos en contra del entrenador, al comparar el momento en que marginó a Lucas Assadi en el Clásico Universitario: “El ejemplo que da Gustavo Álvarez por Assadi es malo, porque Assadi no era titular en la U”.

“Tanto la temporada pasada, como la actual de la U, era el mejor lateral izquierdo que tenían, algunos decían que era el mejor del campeonato. Cuando tienes un titular toda la vida y de la noche a la mañana no es convocado, es muy distinto a lo que pasó con Assadi”, finalizó.

Revisa sus declaraciones:

